Economistii au vesti proaste: 2021 va fi si mai greu decat 2020. Urmeaza masuri de austeritate

Numar crescut de someri

Majorari de taxe - austeritate

Aparitia vaccinului va schimba toata ecuatia

"2021 este un an aparte pentru ca vor aparea cateva elemente curioase si imprevizibile. Nu stim ce se va intampla cu politica americana. Aici exista doua tendinte mari: daca Donald Trump va castiga, inseamna ca razboiul comercial cu China si cu UE se va inteti si clar ne va afecta si pe noi. Desi acest razboi nu ne priveste pe noi ca nu avem niciun interes aici, vrand nevrand ne va lovi foarte rau pentru ca facem si noi parte din aceasta economie mondiala si tot ce se intampla va ajunge si la noi", sustine profesorul Mircea Cosea.In al doilea rand, fondurile europene pe care noi le asteptam ca pe o mana cereasca nu stim cand vor ajunge sau daca vor veni. "Nu trebuie sa punem baza pe ele pentru ca inca nu au trecut pe Parlamentul European, iar regulile de acordare a acestor bani, daca vor fi acordati, sunt mult mai stricte decat inainte si nu stim in ce masura le putem rezolva prin proiectele pe care le facem si pe care nu prea stim sa le facem", a mai declarat Cosea. In plus, Romania are un istoric bogat privind incapacitatea de a atrage fonduri europene, chiar si cand acestea ne sunt puse pe tava.In al treilea rand, mai constata economistul, noi plecam cu o structura de finantare si de punere in opera a structurilor agricole foarte fragila. "Si anume, productia din acest an de abia a putut sa colecteze fondurile pentru samanta, mai ales la cartof, grau, porumb si floarea soarelui. Iar in conditiile unui pamant foarte uscat, cheltuielile vor fi foarte mari pentru punerea in opera a culturilor pentru ca va fi nevoie de mai multa apa", a mai punctat economistul.Mai mult, inca nu stim ce se va intampla cu populatia din diaspora care a venit inapoi in tara si care nu mai poate pleca in tarile din care a venit pentru ca nu mai sunt locuri de munca acolo sau pentru ca se blocheaza granitele."Deci vom avea un numar suplimentar de someri pe care nu stim cum sa-l rezolvam. Dar lucrul care ma preocupa cel mai mult este instabilitatatea politica. Nu stim ce se va intampla cu alegerile. Daca se va intampla sa fie un Parlament care va fi de aceeasi culoare cu guvernarea, atunci va urma o politica de austeritate, desi nimeni nu vorbeste acum de asa ceva, care va insemna, ori eliminarea unor sporuri, sau facilitati pe care le au unii angajati din punct de vedere fiscal sau introducerea unor taxe si impozite noi si cresterea TVA-ului. De asemenea, ma astept la o crestere a accizelor, dar si la o majorare a taxelor locale, mai ales pe proprietate", a mai spus economistul.Potrivit acestuia, vrem, nu vrem, bugetul nu poate fi in stare de functionare fara cresterea veniturilor, in conditiile in care economia noastra este foarte slaba si va depinde foarte mult de exterior si nu va putea sa aduca un spor de valoare atat de mare incat sa ne acopere cheltuielile cu creditarea care sunt si ele foarte mari."Se va trece la reduceri si vom incerca sa le echilibram, nu prin sporire de valoare, ci prin taiere de cheltuieli. Iar acest lucru inseamna austeritate. Din acest motiv, nu cred ca avem vreun motiv sa fim optimisti cu 2021. De asemenea, nu cred in restructurarea aparatului bugetar pentru ca asta va duce la cresterea somajului. Ori somajul inseamna tot sa-i platesti pe acei oameni, iar Europa deja are probleme sociale. Vedeti ca lumea deja a inceput sa se incalzeasca, peste tot sunt manifestari si proteste. Acum este nevoie de calm social, mai ales in Romania care este un stat de granita", a mai spus Mircea Cosea.Pe de alta parte, un alt element important si care poate schimba datele problemei este dezvoltarea unui vaccin, guvernele punandu-si sperantele intr-un proces rapid de gasire a unui vaccin pentru a oferi o cale de iesire din pandemie."In momentul in care se va declara ca un anumit vaccin functioneaza, conform testarilor initiale si va primi aprobarea, productia in masa va incepe imediat, la o scara si viteza nemaivazute pana acum. Totusi, esecurile recente raportate de cel putin un producator de top au aratat ca drumul catre aprobarea unui vaccin este destul de complicat", afirma expertii financiari ai XTB Romania.Potrivit, Organizatiei Mondiale a Sanatatii exista mai mult de 300 de candidati dintre care aproximativ 40 se afla in etapa de testare umana, in timp ce doar noua dintre acestia au ajuns in etapa finala, faza a treia a studiilor, inainte de o posibila implementare.Prognozele expertilor cu privire la momentul in care primul vaccin ar putea prezenta rezultate pozitive in timpul fazei a treia a testarilor variaza din octombrie anul acesta, in cel mai optimist caz, pana la jumatatea anului 2021, in cel mai pesimist scenariu. Totusi, avand in vedere rapiditatea procesului de dezvoltare a unui vaccin, rezultatele sunt aproape."Desi aparitia unui al doilea val poate parea ingrijoratoare, era asteptata odata cu venirea perioadei reci a anului. Mai mult, autoritatile s-au confruntat deja cu o situatie similara si au vazut impactul economic reprezentat de o serie de restrictii la nivel national, motiv pentru care este probabil ca masurile luate sa aiba un caracter localizat, concentrandu-se asupra unor zone in care situatia este alarmanta", a precizt Radu Puiu, analist in cadrul XTB Romania.