Primariile din Romania, pline de ilegalitati: contabilitate slaba, supraestimari ale veniturilor si cresteri de miliarde cu salariile

Cheltuielile cu salariile au crescut cu 2 miliarde de lei

Au cerut bani prin PNDL si nu i-au cheltuit

Numar ridicat de ilegalitati si abateri

Nu isi colecteaza taxele locale

* un grad de colectare a veniturilor proprii provenite din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri inca foarte scazut;

* o supraestimare a prevederilor bugetare la venituri, fapt ce determina neindeplinirea prevederilor bugetare definitive aprobate de autoritatile deliberative. Nerealizarea veniturilor din impozite si taxe locale, contributii, alte varsaminte, alte venituri aflate in competenta de administrare a autoritatilor administratiei publice locale este o consecinta a necolectarii acestora la nivelul prevederilor bugetare definitive;

* o tendinta de crestere a drepturilor constatate ramase de incasat la sfarsitul exercitiului bugetar fata de anii anteriori.

La obiectivul "Calitatea gestiunii economico-financiare" s-au inregistrat cele mai multe abateri (5.444 de cazuri), urmat de obiectivul "Exactitatea si realitatea datelor reflectate in situatiile financiare" (3.498 de cazuri) si obiectivul "Modul de stabilire, evidentiere si urmarire a incasarii veniturilor bugetare" (2.646 de cazuri), potrivit raportului intocmit de Curtea de Conturi.Cea mai importanta componenta a bugetului general al Unitatilor Administrative Teritoriale (UAT) o reprezinta bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.Astfel ca, daca in anul 2018 veniturile si cheltuielile acestei componente au inregistrat scaderi fata de anul 2017, in anul auditat acestea au inregistrat cresteri atat fata de anul 2017, cat si fata de anul 2018.Astfel, veniturile au crescut cu 11,8%, iar cheltuielile cu 15,2% fata de anul 2018. Ritmul de crestere a cheltuielilor a fost mai mare, ceea ce a determinat un deficit al bugetelor locale de 2.058 milioane lei, fata de numai 100 milioane lei in anul 2018.Executia bugetelor institutiilor si activitatilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii urmeaza un trend ascendent. Astfel, veniturile au inregistrat o crestere cu 45,3% fata de anul 2017 si cu 14,6% fata de anul 2018, iar cheltuielile, o crestere cu 48,3% fata de anul 2017 si cu 16,7% fata de anul 2018.Cresteri semnificative fata de anul precedent la aceste bugete sunt la cheltuielile de personal (+ 2 miliarde lei) si la cheltuielile de capital (+ un miliard de lei), cresteri ce sunt localizate, in principal, in domeniul sanatatii, respectiv la unitatile sanitare aflate sub coordonarea autoritatilor administratiei publice locale.In ultimii ani, primariile s-au plans ca nu primesc bani pentru modernizarea drumurilor, sistemelor de apa si canalizare si a altor astfel de servicii, dar de fapt, acestea anticipau gresit nevoia de bani, astfel ca, dupa ce i-au primit nu i-au cheltuit, dupa cum arata si analiza Curtii de Conturi.Anticiparile privind sumele primite de la bugetul de stat sub forma de subventii prin bugetele unor ministere au fost nerealiste, gradul de realizare a acestora fiind de 46%.Cele mai mari nerealizari provin de la sumele primite pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala. Astfel, fata de sumele anticipate pentru finantarea proiectelor in cadrul acestui program, in valoare de 16,19 miliarde de lei, in realitate au fost cheltuite numai 6,942 miliarde lei, respectiv 42,9%.Desi normele legale in domeniu si reglementarile contabile aplicabile sunt clare si precise, la unitatile administrativ-teritoriale auditate se mentine inca un nivel ridicat al abaterilor de la legalitate si regularitate, al erorilor si neregulilor in activitatea financiar-contabila, care afecteaza semnificativ situatiile financiare in unele cazuri.Potrivit legii, atat ordonatorii de credite cat si celelalte persoane care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa asigure conditiile necesare pentru organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii."Frecventa ridicata a erorilor si neregulilor in activitatea financiar-contabila denota lipsa de preocupare din partea acestor persoane pentru implementarea unor sisteme informatice fiabile, de prelucrare a datelor la nivelul fiecarei institutii publice, care trebuie sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile, dar si potrivit regulilor si responsabilitatilor stabilite prin reglementarile interne", se specifica in raportul anual al Curtii de Conturi.Referitor la modul de formare, evidentiere, urmarire si incasare a veniturilor aflate in competenta de administrare a autoritatilor administratiei publice locale s-au constatat: