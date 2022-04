Privatizarea Antibiotice a fost amanata pentru a nu afecta pretul de vanzare

Presedintele Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), Teodor Atanasiu, a declarat, duminica, la Alba Iulia, ca a solicitat Guvernului sa amane privatizarea societatii Antibiotice Iasi deoarece scandalurile din jurul acestei privatizari ar fi afectat pretul de vanzare.

"La modul in care se incinsesera spiritele in Romania si, la modul in care prostiile debitate de multi demnitari ai statului roman sau alte persoane interesate, era foarte clar ca aceasta tranzactie era sub un mare semn de intrebare din partea investitorilor si pretul ar fi fost denaturat in momentul in care s-ar fi tinut aceasta licitatie", a afirmat Atanasiu, care este de parere ca pretul pachetului de actiuni ar fi scazut semnificativ.

Presedintele AVAS a negat faptul ca privatizarea societatii iesene ar fi urmat sa fie netransparenta: "Toate povestile care s-au spus despre Antibiotice Iasi sunt niste fabulatii de an electoral (...) Nu s-a inventat in Uniunea Europeana o metoda mai transparenta decat licitatia deschisa cu strigare. Nu s-a inventat", a subliniat Atanasiu, citat de NewsIn.

Teodor Atanasiu a mai spus ca privatizarea a fost decisa inca de acum 12 ani, prin programul PSAL. "In luna noiembrie a anului trecut, pe baza unei hotarari de Guvern, am dat publicitatii decizia de privatizare, iar in luna decembrie am facut anuntul oficial cu depunerea candidaturilor si am dat acces la camera de date si la documentele societatii. Abia in 18 martie 2008 era programata licitatia", a precizat Atanasiu. El a adaugat ca nicio privatizare din Romania nu s-a desfasurat dupa un calendar atat de relaxat.

Presedintele AVAS a respins si acuzatiile privind interese imobiliare, afirmand ca cele 40 de hectare de teren ale Antibiotice au o valoare mult mai mica decat cea vehiculata, pretul de pornire al licitatiei fiind mai mare decat valoarea terenului.

"Pretul nostru de plecare a fost peste 250 de milioane de euro pe intreg pachetul de actiuni, 260 de milioane, statul are 53%, pentru care avem un pret de plecare de 136 de milioane de euro. Insemna doi lei noi pe actiune fata de 1,7 cat era cotatia la bursa. Deci nici vorba de o speculatie", a afirmat Atanasiu.

El a tinut sa precizeze ca Antibiotice detine doar trei procente din piata autohtona de medicamente, astfel ca preluarea de catre un investitor nu ar fi de natura sa bulverseze piata medicamentelor sau sa aiba impact major asupra preturilor acestora.

Teodor Atanasiu a mai afirmat ca in spatele scandalurilor privind privatizarea Antibiotice Iasi ar sta diversi oameni politici din Iasi si directorul societatii, al carui frate este cel care "vinde medicamentele de la Antibiotice pe piata romaneasca".

Directorul ar fi dorit o privatizare a societatii pe bursa, in pachete mici, care ar fi condus la un actionariat numeros, dar minoritar, astfel ca nu ar fi exsitat un control din partea acestuia asupra deciziilor legate de societate, a mai spus Atanasiu.

Potrivit unui comunicat de presa al AVAS remis, joi, agentiei NewsIn, Consiliul de Supraveghere si Indrumare al institutiei a dispus publicarea anuntului de revocare a ofertei pentru Antibiotice Iasi si va relansa societatea la privatizare.

"AVAS va relansa societatea la privatizare folosind o metoda conforma cu cerintele Comisiei Europene si care sa tina cont de importanta economica si sociala a S.C. Antibiotice S.A. Iasi", se preciza in comunicatul de presa.

Conform legislatiei care guverneaza activitatea AVAS, decizia privind stabilirea metodei de privatizare a Antibiotice Iasi apartine Autoritatii.

Pentru a evita posibilele investigatii, Comisia Europeana recomanda ca "intreprinderea (sa fie) vanduta printr-o licitatie desfasurata in conditii concurentiale (...), (sa nu fie) asociate conditii care (...) ar putea reduce pretul de vanzare (...), intreprinderea (sa fie) vanduta ofertantului care prezinta pretul cel mai mare, ofertantilor sa li se acorde timp si informatii suficiente pentru a realiza o evaluare adecvata(...)".

Guvernul Romaniei a decis, printr-o Hotarare adoptata in sedinta de miercuri, abrogarea art. 2 a Hotararii Guvernului 1400/2007 pentru abrogarea HG nr. 794/2000 privind strategia de privatizare a producatorului de medicamente Antibiotice Iasi si afirma ca AVAS va revoca oferta de privatizare.

Articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 1400/2007 prevede ca "vanzarea pachetului de actiuni al Antibiotice Iasi pentru care AVAS exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului se va derula conform metodei licitatie cu strigare, in conditiile legii".

Astfel, prin abrogarea acestui articol se anuleaza hotararea de privatizare a Antibiotice Iasi prin licitatie cu strigare, dar procesul de vanzare a participatiei statului ar continua in baza Legii privatizarii, metoda aleasa fiind tot licitatie cu strigare.

Privatizarea Antibiotice a intrat in linie dreapta odata cu publicarea anuntului de privatizare, in data de 24 decembrie 2007. AVAS a pus in vanzare pachetul de 53,0173% din actiuni detinut de stat la Antibiotice, la un pret de pornire al licitatiei cu strigare de 2 lei/actiune, aproximativ 130 milioane de euro. Pretul este stabilit in urma unei evaluari realizate de un consultant international, AT Kearney GmbH.

Totodata, perioada in care sta in piata anuntul de privatizare, de aproape 3 luni, este de 3 ori mai mare decat perioada in care AVAS lasa, de regula, ofertele in piata.