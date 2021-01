Ce inseamna capitalizarea marilor companii de stat. "Este un semnal pe care-l dam strainilor: ca in Romania proprietatea privata e sfanta"

Ce spunea legea initiata de PSD si ALDE

"Vom abroga acea lege, cu totul. Aici nu este vorba de instrainare a actiunilor, e vorba de a atrage capital in Romania. Asta facem, capitalizam aceste companii. Nu avem resursele la buget sa capitalizam toate aceste companii, la nevoile pe care le au aceste companii pentru investitii si pentru a se dezvolta. Si atunci, bineinteles, ca o parte din actiuni sau din proprietatea acestor companii este transferata, in schimbul acestui capital, altor actionari. Se intampla peste tot in lume", spunea Citu, astazi, la Radio Guerilla.Potrivit lui, in Romania, dar si in alte tari, acolo unde au avut loc astfel de injectii de capital si au venit dupa aceea cu un management performant, cu o guvernanta corporativa, acele companii au fost salvate, au mers mai departe, au angajat oameni, au fost profitabile, au platit taxe la buget."Ceea ce facem noi prin abrogarea legii nu inseamna neaparat ca maine vom incepe sa vindem. Nu, este un semnal pe care-l dam pietei de capital, investitorilor straini, ca in Romania proprietatea privata este sfanta, in primul rand, si, in al doilea rand, ca nu suntem o tara care nu doreste sa vina investitori. Deci, suntem o economie deschisa, o economie moderna, care stie sa lucreze cu instrumentele pietei de capital", a declarat prim-ministrul."Se suspenda pentru o perioada de doi ani orice operatiuni privind instrainarea participatiilor statului la companiile si societatile nationale, precum si la societatile la care statul are calitatea de actionar, incepute anterior intrarii in vigoare a prezentei legi. Dispozitiile nu se aplica operatiunilor post- privatizare si operatiunilor specifice privatizarii, in cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra participatiilor detinute de stat s-a realizat", prevede legea.In expunerea de motive a legii se mentiona ca "pentru protejarea intereselor nationale in economie se impune interdictia de a instraina orice participatie a statului roman astfel cum este detinuta in prezent".Dupa anuntul facut de Florin Citu , presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a reactionat dur afirmand ca premierul vrea sa vanda "pe nimic" cele mai puternice si mai rentabile companii de stat."Nu le-a ajuns cat au furat in pandemie! Dupa imprumuturile uriase de 30 de miliarde de euro, facute anul trecut, Citu pune acum la cale cel mai mare jaf din istoria moderna a tarii. Vrea sa vanda - pe nimic! - cele mai puternice si mai rentabile companii de stat. Tot ce a ramas mai valoros in patrimoniul statului roman, companii cu profituri de miliarde de lei. Au incercat sa faca asta si anul trecut. Nu le-a mers! Si acum ne vom opune, cu toate fortele", a scris Ciolacu, pe Facebook Acesta este de parere ca nu trebuie sa treaca proiectul premierului de abrogare a legii initiate de PSD si votate anul trecut, prin care timp de doi ani au fost suspendate orice tranzactii cu activele statului."Romania trebuie sa actioneze la fel ca celelalte state europene - Germania, Franta, Polonia, Ungaria, tari care isi protejeaza companiile strategice in aceasta perioada de criza provocata de pandemie", a sustinut Ciolacu."In conditiile in care peste 90% dintre companiile de stat au un management dezastruos, dovada rezultatele financiare din ultimii ani, privatizarea acestor companii, prin vanzarea de actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti , ar putea aduce un management performant si o transparentizare a modului in care se cheltuiesc banii. Este nevoie ca si companiile de stat, la fel ca la cele private, sa lucreze pe planuri de afaceri care tin cont de realitatile economice, de fluctuatiile economice, de schemele de personal, de concurenta in domenii stategice, precum este cel aerian", ne-a declarat analistul economic Adrian Negrescu.Potrivit lui, Tarom este o companie constituita din pile si relatii, iar cel mai bun model de restructurare il reprezinta tot o companie romaneasca care a crescut si care face profit intr-un domeniu in care Tarom era acum cativa ani de zile lider de piata."CFR Calatori trebuie, de asemenea, sa ia exemplu de la companiile private care au preluat o buna parte dintre calatori, in conditiile in care peste 70% din bugetul companiei se duce pe salarii. Trebuie tinut cont de faptul ca aceste companii trebuie lansate pe BVB la pachet si trebuie studiat modul in care privatizarea lor pot atrage investitori straini. Am avut in anii trecuti care investitori straini care au fost interesati mai mult de tranzactiile imobiliare, de patroimoniul companiilor, decat de relansarea acestora si dezvoltarea businessului", a mai spus Negrescu.Romania are nevoie de companii publice in servicii cheie in care statul sa ramana actionar si care sa ofere servicii de calitate."Vanzarea companiilor este necesara in conditiile in care deficitul bugetar va depasi in acest an 8%, neluand in calcul o potentiala majorare a pensiilor. Banii din privatizari ar trebui sa fie investiti in afaceri si in linii de investitii care sa genereze potential economic. Mai mult, cred ca din vazanrea companiilor publice s-ar putea aduce la buget cel putin 5 miliarde de euro, intr-o prima faza, la care se adauga si plusul adus de managementul privat. Pentru BVB, intrarea acestor companii pe piata privata ar putea atrage atentia investitorilor straini care acum privesc cu reticenta piata noastra", a mai spus Adrian Negrescu.Potrivit estimarilor realizate pentru Ziare.com de Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania, prin nelistarea Hidroelectrica si a urmatoarelor 5 sau 10 companii de stat, piata noastra de capital pierde lichiditate, zilnic, pana la 20 de milioane de euro (lunar, 400 de milioane de euro), in timp ce brokerii pierd anual in jur de 50 de milioane de euro din comisioane neincasate. In aceste calcule nu sunt luate in considerare si comisioanele aplicate de ASF sau BVB."Avem nevoie de o sustinere a acestui proces pentru ca este foarte important sa fim vazuti ca piata emergenta atat de catre MSCI, cat si de FTSE in esalonul superior. Deocamdata suntem in categoria de piata emergenta secundara, in partea de intrare. Intrarea in zona de piata emergenta superioara ne-ar aduce o vizibilitate si mai buna", ne declara Cazacu recent.