VIDEO Ministrul Energiei, despre privatizarea societatilor de stat: "Nu ne vindem tara, ci decapusam companiile"

Legea care a blocat economia

Hidroelectrica, perla coroanei

Decapusarea companiilor de stat

Prezent la "Dialogurile Ziare.com" , ministrul Energiei, Virgil Popescu , spune ca discursul din anii 90 cu "ne vindem tara" nu mai prinde la romani, mai ales cand trebuie sa decapusam companiile de stat care au devenit adevarate gauri negre."Sunt coinitiatorul, alaturi de alti colegi ai mei, a acelui proiect de lege pe care am l-am aprobat saptamana aceasta si l-am trimis in Parlament ca sa abrogam Legea 173 prin care vechiul Parlament a suspendat "ca sa protejam... sa nu vindem tara". Ne-am intors la anii '90, "noi nu ne vindem tara". In conditiile in care eu am afirmat ca programul de guvernare aprobat de Parlament spune clar ca, in domeniul energiei, statul trebuie a isi pastreze, in continuare, pachetul majoritar de actiuni", a afirmat Popescu.Potrivit lui, se doreste listarea pachetului de la Hidroelectrica a 10 sau 15%. "Noi, da, ne dorim acest lucru, dar dorisera si ei (n.r. - PSD ), cei car striga acum "ne vindem tara!". Ma uit pe bursa si vad ca bursa, cel putin la companiile din energie, a fost pe verde, pe plus, incontinuu, in aceasta perioada, deci nu vorbim de caderi de preturi, ca vindem pe nimic, ca pandemia a afectat, ba din contra, zona de energie, de producere de energie electrica si zona de energie verde au crescut, deci nu aveam motive sa ne temem de o cadere, si ne-a blocat aceasta lege (172/2020)", mai spune ministrul.Oficialul se asteapta ca, in Parlament, in procedura de urgenta, abroge legea 173. Aceasta, prin acea sintagma de "participatiile statului" interpretata de Curtea Constitutionala in sensul ca "nici active nu ai voie sa vinzi", a blocat vanzarea de active la Nuclearelectrica, la Compania Nationala a Uraniului, la restructurarile din industria de aparare."Ne-a blocat la restructurarea Complexului Energetic Oltenia, practic ne-a blocat peste tot unde aveam nevoie de instrainat de la o companie la alta. De exemplu, Uzina de la Feldioara, am afirmat ca Uraniu va vinde catre Nuclearelectrica, nici macar asta nu am putut sa o facem, dar din pricina acelei aberatii legislative care au scris-o pe coltul mesei. Nu stiu daca a dat bine in campanie, dar cert este ca a blocat economia", spune ministrul.Industria de aparare avea, pe ordonanta 60, aprobat de catre AGA, procesul de restructurare a datoriilor de plata, a datoriilor catre stat, ca sa poata sa isi revina."Si acest lucru a fost blocat. Sunt in industria de aparare atat de multe capacitati de productie goale care nu mai functioneaza, care sunt parasite, pentru care se plateste amortizare, se plateste impozit pe cladiri, impozit pe teren, ori daca nu ai nevoie de ele, nu are rost sa le tii, poate sunt altii care au nevoie de ele. Deci, nu vorbim nici de privatizare , nu vorbim nici de vanzarea tarii, vorbim de eficientizarea activitatii, si nu vorbim de instrainarea pachetului majoritar sau a controlului statului asupra societatilor din domeniul energiei, domeniu de care raspund", a afirmat ministrul.Oficialul a afirmat ca se va continua, in momentul aprobarii legii, procedura de listare a Hidroelectricii si, in urma finalizarii acestui proces, se va obtine o suma foarte buna fara a preciza despre ce suma este vorba."Acest lucru ne va permite o capitalizare a companiei si sa putem face investitii. Am zis ca este o companie verde, care vreau sa ramana verde si sa faca investitii "verzi"", mai spune ministrul.Sunt foarte multi bani de investit, de exemplu, in Marea Nearga, pe acele ferme off-shore eoliene, care nu s-au mai facut in Romania si Hidroelectrica poate sa le faca si are nevoie de bani sa le faca."Vrem sa facem mai multe investitii cu Hidroelectrica. E bagata inclusiv in parteneriate de hidrogen cu Hidroelectrica austriaca sa faca impreuna acest lucru. E nevoie de finantarea Hidroelectricii, are capacitate de finantare, dar de ce sa se imprumute daca poate sa aiba sursele obtinute pe listare de 10-15%, in asa fel incat statul, in continuare, sa ramana actionar majoritar la Hidroelectrica", a declarat Virgil Popescu."In momentul in care o companie este listata la bursa, exista o alta transparenta, exista un alt mod de management, exista o alta legislatie bursiera internationala care se aplica. Exista cu totul alt mod de management al acelei companii. Si atunci, evident ca se decapuseaza, evident ca se vad anumite lucruri, evident ca nu mai poti vorbi asa cand vrei despre o companie ca manipulezi bursa, evident ca lucrurile nu mai mereg asa cum erau obisnuiti pana acum", a conchis ministrul Energiei.