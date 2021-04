Care au fost cele mai frecvente probleme ale antreprenorilor, in anul 2020. Acum multi investesc in strategii e-commerce STUDIU

Banca Comerciala Romana ( BCR ) a prezentat rezultatele unui studiu dedicat programului IMM Invest, care expune efectele pandemiei asupra derularii activitatii si provocarile cu care s-au confruntat IMM-urile, dar si impactul accesarii creditelor pentru capitalul de lucru si a celor pentru investitii."Studiul a fost realizat cu sprijinul antreprenorilor care au ales BCR ca banca partenera in cadrul programului IMM Invest. Rezultatele indica faptul ca cele mai mari probleme cu care acestia s-au confruntat in ultimul an au tinut de scaderea comenzilor, de teama angajatilor privind pandemia si nevoia mentinerii unui mediu de munca sigur si sanatos, dar si de dificultatea de a sustine atat costurile fixe, cat si pe cele variabile, pentru furnizorii de materii prime", releva BCR.Datele din studiu evidentiaza planurile antreprenorilor in 2021, care includ dezvoltarea strategiei de e-commerce si prezenta online, investitiile in extinderea afacerii si imbunatatirea promovarii. De asemenea, studiul arata adeziunea mediului de business la faptul ca adaptarea afacerilor la contextul pandemic s-a realizat prin dezvoltare de noi produse si servicii, dar si prin integrarea activitatii in mediul online."Ne preocupa sanatatea financiara si starea de bine a clientilor si, de aceea, am realizat un studiu dedicat IMM Invest, prin care am vrut sa aflam nu doar provocarile din business, ci si impactul emotiilor traite in ultimul an.2020 ne-a aratat tuturor rezilienta antreprenorilor si a mediului de business din Romania, care au gasit solutii pentru a-si proteja sau chiar creste afacerile. Dupa un an in care cuvintele de baza au fost sanatatea, digitalizarea, eficienta si colaborarea, suntem mai conectati, si, prin urmare, mai puternici, si privim cu optimism catre viitor.Lansam astazi noul ghid practic IMM Invest 2021 si reconfirmam angajamentul de a oferi tuturor antreprenorilor indrumare din partea echipei BCR, indiferent daca vor primi credit sau nu", a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana.Datele din studiul BCR arata ca 96% dintre clienti microintreprinderi si 97% dintre clientii IMM au spus ca au acordat mai multa atentie educatiei pentru sanatate in interiorul companiei.95% dintre clientii micro au acordat o mai mare atentie gestionarii costurilor: 46% dintre acestia au eficientizat costurile cu materialele de productie , 31% au taiat din zona de utilitati si 28% dintre ei au redus din costurile de marketing.De asemenea, 92% dintre clientii IMM s-au preocupat de o mai buna gestionare a costurilor, 36% eficientizand zona de costuri de materiale de productie, 34% reducand costurile de utilitati si 28% dintre ei operand taieri din bugetul de marketing.64% dintre clientii micro si 61% dintre respondentii clienti IMM s-au orientat spre noi parteneriate, atat cu furnizorii de servicii, cat si in ceea ce priveste interactiunea cu bancile si statul pentru accesare de fonduri.In ceea ce priveste perceptia despre programul IMM Invest, companiile care au accesat fondurile au declarat ca aveau nevoie de ele pentru salvarea afacerilor, 22% dintre respondentii clienti microintreprinderi declarand ca ar fi avut nevoie de o suma in plus, ce variaza intre 2.000 euro si 20.000 euro, in timp ce 17% dintre clientii IMM aveau nevoie de o extra suma, intre 51.000 euro si 150.000 euro pentru plati, investitii si capital de lucru.Studiul BCR a fost realizat pe un esantion de 207 clienti, microintreprinderi si IMM-uri, iar culegerea datelor s-a realizat in doua etape: intr-o cercetare cantitativa, care s-a desfasurat in perioada decembrie 2020 - ianuarie 2021, la care au participat 59 de clienti IMM-uri si 148 de clienti microintreprinderi, si printr-o cercetare calitativa, in perioada februarie-martie, la care au luat parte 123 de companii, 31 de IMM-uri si 92 de microintreprinderi, dintre cele care au participat si la cercetarea cantitativaIn 2020, in cadrul programului IMM Invest, BCR a acordat finantari in valoare totala de 1,24 miliarde de lei pentru 1.810 companii - 1.190 microintreprinderi si 620 IMM-uri. Majoritatea creditelor au fost acordate pentru capital de lucru, sectoarele sustinute fiind comert (23%), constructii si materiale de constructii (13%), transport (12%), productie (10%), produse de consum (10%), servicii (8%), HoReCa (4,6%).Programul IMM Invest permite afacerilor mici si mijlocii afectate de criza COVID-19 sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea de credite/linii de credit garantate de catre statul roman prin intermediul Fondului National pentru Garantarea Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). 