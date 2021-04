Doi mari producatori auto sisteaza activitatea mai multor fabrici din cauza deficitului de semiconductori

Astfel, Jaguar Land Rover a anuntat joi ca este nevoita sa opreasca productia la doua fabrici din Anglia, din Castle Bromwich si Halewood, pentru o perioada limitata de timp.Grupul Daimler, producatorul automobilelor Mercedes , a decis sa reduca programu lde lucru pentru pana la 18.500 de muncitori si sa opreasca productia la doua fabrici din Germania."La fel ca alti producatori de automobile , ne confruntam in prezent cu o intrerupere a lantului de aprovizionare din cauza Covid-19, inclusiv cu deficitul global de semiconductori, care are un impact asupra programelor noastre de productie si capacitatii noastre de a satisface cererea globala pentru unele dintre vehiculele noastre", a declarat un purtator de cuvant pentru CNBC.Acesta a adaugat: "Colaboram indeaproape cu furnizorii afectati pentru a rezolva problemele si a minimiza impactul asupra comenzilor clientilor ori de cate ori este posibil."Compania cu sediul in Coventry - care produce masini precum popularul Range Rover Evoque, emblematicul Land Rover Defender si SUV-ul Jaguar F-Pace - a declarat ca productia va continua la fabrica sa de la Solihull, de langa Birmingham, in timp ce celelalte fabrici ale sale nu mai functioneaza.Anuntul facut de Jaguar Land Rover a avut loc la doar doua luni dupa ce compania a anuntat ca va desfiinta 2.000 de locuri de munca care nu sunt din sectorul productiv.De asemenea, anuntul a avut loc la o zi dupa ce Daimler a informat ca reduce orele de munca pentru pana la 18.500 de lucratori si intrerupe productia la doua fabrici din Germania.Daimler a spus ca pauza va incepe vineri si va dura cel putin o saptamana.Tot in Europa, gigantul francez auto Renault a anuntat joi ca vanzarile sale din trimestrul precedent au fost afectate de lipsa semiconductorilor. In incercarea de a atenua impactul, compania s-a angajat sa se concentreze pe modelele sale cele mai profitabile si sa creasca preturile.Intre timp, compania suedeza Volvo a declarat joi ca anticipeaza un risc mai mare legat de incertitudinile existente in lantul de aprovizionare cu cipuri. Producatorul de automobile a fost deja fortat sa opreasca productia de camioane si sa opreasca productia unor fabrici.