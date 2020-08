Profitul net al Grupului Electrica a crescut cu peste 74% in primul semestru, la 190 milioane lei

"Grupul Electrica a obtinut, in primul semestru al anului 2020, un profit net consolidat de 190 milioane lei, inregistrand o crestere de 81 milioane lei, respectiv 74,2%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. EBITDA consolidata a atins valoarea de 486 milioane lei, fiind mai mare cu 127 milioane lei fata de valoarea din S1 2019. Cresterea EBITDA a fost generata, in principal, de segmentul de furnizare, care a inregistrat o majorare la nivel de EBITDA de 135 milioane lei fata de nivelul S1 2019, indeosebi pe seama costurilor mai reduse de achizitie a energiei electrice, coroborat cu cresterea veniturilor", arata datele Electrica.Veniturile Grupului Electrica s-au ridicat la valoarea de 3,2 miliarde lei in primele sase luni, reprezentand o crestere de 3,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent.Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 2,9%, in contextul cresterii preturilor de vanzare a energiei electrice pe piata cu amanuntul cu 3,9%, dar si a cresterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urma avand impact neutru in marja de furnizare.In ceea ce priveste segmentul de distributie, veniturile au fost cu 3,6% mai mari, in principal ca efect al cresterii tarifelor de distributie, care a anulat impactul negativ al reducerii cantitatii de energie electrica distribuite.Costurile consolidate pentru achizitia de energie electrica s-au redus cu 6,8%, la 1,812 miliarde lei, in primul semestru al anului 2020. Aceasta evolutie a fost generata de segmentul de furnizare, prin scaderea cu 8,9% a costului energiei electrice achizitionate pentru activitatea de furnizare, in principal in urma reducerii preturilor de achizitie a energiei electrice pe segmentul reglementat.Efectul favorabil generat de evolutia segmentului de furnizare a fost usor redus de cresterea costurilor cu achizitia de energie electrica pentru acoperirea pierderilor in retea aferente segmentului de distributie, cu 10 milioane lei, ca urmare a pretului mediu de achizitie a energiei electrice efectiv realizat pentru consumul propriu tehnologic in prima parte a acestui an, comparativ cu semestrul 1 2019, arata raportul grupului.Grupul Electrica a distribuit in primele sase luni aproximativ 8,43 TWh (in scadere cu 4,8% fata de primul semestru din 2019) catre un numar de aproximativ 3,81 milioane de utilizatori.In primul semestru al acestui an, Grupul Electrica a furnizat pe piata cu amanuntul aproximativ 4,6 TWh (in scadere cu 0,8% fata de semestrul 1 2019) catre un numar de aproximativ 3,6 milioane de consumatori.Electrica Furnizare are o cota de piata de 19,97%. Este lider pe piata reglementata, cu o cota de piata de 53,80%, iar pe piata concurentiala are o cota de 11,40% (conform raportului ANRE pentru mai 2020)."Implementarea strategiei de business pe care am adoptat-o in partea a doua a anului trecut a inceput sa dea rezultate, acestea fiind deja vizibile in primul semestru din 2020. Pe langa asigurarea unor perspective solide de dezvoltare a companiei, am reusit sa raspundem rapid provocarilor actuale. Companiile grupului sunt solide atat din punct de vedere operational, cat si din punct de vedere financiar, fapt ce reiese si din rezultatele financiare inregistrate in acest prim semestru din 2020. Cresterea cu aproximativ 74% a profitului net comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent reprezinta o perfomanta remarcabila in contextul actual. Ne mentinem increderea si consideram ca premisele pentru activitatea si rezultatele Grupului Electrica sunt unele pozitive", spune Corina Popescu, director general Electrica.Grupul Electrica este un jucator-cheie pe piata de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul serviciilor energetice.Grupul Electrica ofera servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori si are o arie de cuprindere nationala - cu organizare in trei zone pentru distributia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, si pe cuprinsul intregii tari pentru funizarea energiei electrice si pentru intretinere si servicii energetice.Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listata pe bursele de valori din Bucuresti si Londra. Electrica este singura companie romaneasca listata din domeniul distributiei si furnizarii energiei electrice din Romania.