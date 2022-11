Profituri monstruoase pentru gigantii petrolieri ai lumii

Cresterea preturilor la titei inregistrata in ultima jumatate de an a adus companiilor petroliere profituri-record, chiar daca preturile mari ale carburantilor i-au facut pe cumparatori sa-si diminueze din consum.

Dupa primele sase luni ale anului, Exxon Mobil, cea mai mare companie petroliera privata din lume, a inregistrat cel mai mare profit din istoria sa - 22,5 miliarde de dolari (aproape 12% din PIB-ul Romaniei pe tot anul in curs).

"Pretul-record al titeiului si realizarile din sectorul gazelor naturale au contribuit la avansul profitului cu circa 10,5 miliarde de dolari. Volumul mai mic al vanzarilor a redus castigurile cu 2,5 miliarde de dolari. Majorarea taxelor, a costurilor operationale si reducerea castigurilor din vanzarile de active au diminuat profitul cu circa 1,2 miliarde de dolari", potrivit unui comunicat al Exxon Mobil, citat de "Cotidianul" in editia de sambata.

Cu alte cuvinte, castigul din cresterea cotatiilor a fost mult mai mare decat pierderile aparute din vanzarile mai mici.

Anglo-olandezii de la Royal Dutch Shell, colegii de clasament ai celor de la Exxon in topul mondial al companiilor petroliere, au facut, in aceeasi perioada, un profit net de 20,95 miliarde de dolari (in crestere cu 29%) fata de primul semestru din 2007, chiar daca productia totala de petrol a grupului a scazut cu 6%.

Si British Petroleum (BP), a doua companie petroliera din Europa si a treia din lume, a raportat, dupa primele sase luni din 2008, un profit net de 16,92 miliarde de dolari, in crestere cu 41% fata de primul semestru din anul trecut. Englezii au spus ca rezultatul din perioada aprilie-iunie 2008 a fost de doua ori mai mare decat cel inregistrat in cel de-al doilea trimestru din 2007.

Si americanii de la ConocoPhillips, a cincea companie petroliera din lume, au raportat, dupa primul semestru, un profit net de 9,6 miliarde de dolari, fata de 3,5 miliarde cat au facut in primele sase luni din 2007.

Asta desi americanii au refuzat sa mai extraga petrol din Venezuela lui Chavez (una dintre tarile cu cele mai mari rezerve de titei din lume), lucru care a condus la un declin al productiei.

