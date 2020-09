Prognoza economica transanta: "Majorarea cu 40% a pensiilor ar putea duce la inghetarea salariilor in sectorul bugetar"

Nu taierea salariilor este solutia, poate inghetarea lor

"90% din cheltuielile publice sunt pe salarii si pensii, ceea ce inseamna ca pentru invatamant, sanatate si pensii nu prea mai ramane nimic. Noi, in aceasta criza sanitara, am intrat cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeana, adica de 4% din PIB , in conditiile in care celelalte tari, care au avut politici fiscale pre-criza echilibrate, au avut acum mult mai multi bani sa incurajeze economia. Exemplu este Germania, care anul trecut a avut excedent de 1,5%, iar anul acesta a putut sa vina cu program extrem de substantiale pentru sustinerea economiei", a declarat presedintele CFA Romania.Dar fata de alte state precum Germania, care este locomotiva economica a UE, Romania pleaca in aceasta criza cu un mare handicap."Noi, pornind cu acest handicap, am facut ce am putut, iar economia s-a comportat foarte bine, chiar mult peste asteptari. Si as spune ca au fost doua puncte-cheie care au condus la situatia actuala, desi socul a fost extrem de mare, mult mai mare decat in 2008. Vedem ca acum, economia, daca ne uitam la parametri financiari, si cursul valutar si dobanzile au ramas stabile", a mai spus analistul economic.In plus, s-au facut eforturi financiare sustenabile pentru a putea mentine stabile cursul valutar si dobanzile."Primul punct cheie a fost politica BNR , care a creat stabilitate in sistemul financiar, si al doilea este programul IMM Invest, care a dat companiilor finantare, astfel incat acestea si-au mentinut angajatii si vedem ca pe alocuri salariile chiar au crescut in mediul privat, fata de anul anterior. Practic, nu s-au pierdut multe locuri de munca si nici nu prea s-au creat blocaje financiare, deci companiile au supravietuit crizei. Mi se pare extrem de pozitiv ca se creeaza premisele pentru a merge mai departe", a mai declarat Adrian Codirlasu.Dupa parerea expertului, Guvernul nu ar trebui "sa umble" la salarii, adica sa apeleze la o taiere a acestora, ci mai degraba sa nu le mai creasca o perioada pentru ca acum economia are nevoie de consum pentru a-si reveni."Din acest motiv, statul trebuie sa vina cu un plan coerent pentru a reduce deficitul bugetar, in urmatorii 4 ani, de la un poate 9-10% cat va fi in acest an, la sub 3%. Acest plan va trebui sa fie sustenabil pentru ca investitorii institutionali care finanteaza deficitul sa vada ca autoritatile chiar doresc reducerea deficitului. Iar daca venim cu mesajul ca vom creste pensiile cu 40% este clar ca nu va fi sustenabil, mai ales in conditiile de criza, si ar putea duce la inghetarea salariilor in sectorul bugetar care este o solutie mai buna decat taierea lor", a afirmat Codirlasu.Mai mult, votul de astazi nu se va transpune imediat intr-o lege care va fi si promulgata. Economistul spune ca va mai dura ceva vreme pana sa se aplice, mai ales ca, social-democratii nu au indicat o sursa din care sa se sustina aceasta majorare a pensiilor cu 40%.