Program de guvernare 2020-2024. Cum isi propune viitorul executiv "sa injecteze" pensiile din energie

"Modificarea si completarea Legii offshore nr.256/2018 in vederea demararii proiectului strategic de exploatare a gazelor din Marea Neagra pentru cresterea securitatii energetice, reducerea dependentei de gaze de import si asigurarea tranzitiei catre energia curata. Redeventele din exploatarea gazelor din Marea Neagra vor fi folosite astfel: o treime pentru tranzitia verde (cofinantare pentru proiectele europene); o treime pentru extinderea retelelor de gaze naturale; o treime pentru echilibrarea sistemului de pensii", se arata in programul de guvernare 2020-2024.Si pentru racordarea populatiei la sistemul de gaze, statul vrea sa cheltuiasca 800 de milioane de euro pana in 2027.Alte masuri prevazute in programul de guvernare pentru energie:* Promovarea de investitii in domeniul energetic in special in domeniul energiilor curate vizand finalizarea reactoarelor 3 si 4 Cernavoda, retehnologizarea unitatii 1 si introducerea unor tehnologii nucleare avansate in contextul parteneriatului interguvernamental Romania - SUA;* Deblocarea proiectelor de exploatare a gazelor naturale offshore din Marea Neagra* Adaptarea unor capacitati de productie a energiei electrice la noile tendinte europene in materie, in sensul transformarii acestora de pe combustibil fosil solid (carbune) pe combustibil fosil lichid ( gaz natural), ca resursa de tranzitie catre o economie verde, in conformitate cu Pactul Ecologic European;* Realizarea de investitii in extinderea retelei de transport a energiei electrice pentru a creste capacitatea de interconectare cu statele vecine si a putea prelua capacitatea suplimentara de productie de energie electrica din surse noi sau regenerabile;* Realizarea de investitii in extinderea retelei de transport si distributie a gazelor naturale, cu accent pe implementarea de retele inteligente de transport si distributie;* Clarificarea cadrului legal si de reglementare care ar permite investitiile in capacitati noi de energie regenerabila, prin clarificarea posibilitatii de semnare a contractelor bilaterale (corporate PPAs), de exemplu, si stimularea de instrumente financiare verzi pentru a sustine investitii in energia regenerabila;* Crearea unui cadru care sa faciliteze absorbtia de fonduri europene pentru realizarea investitiilor in sectorul producerii de energie eoliana onshore si offshore si energie solara; incurajarea tranzitiei catre energia bazata pe biomasa sustenabila in zonele rurale si in urbanul mic pentru a diminua utilizarea masei lemnoase, care poate fi obtinuta din deseuri organice din agricultura si zootehnie, precum si din folosirea deseurilor menajere si industriale.* Participarea activa in cadrul initiativelor europene ce vizeaza promovarea utilizarii pe scara larga a bateriilor electrice, stocare, in capacitati de capturare a CO2, identificarea si valorificarea materiilor prime rare (de ex. litiu).* Crearea unui mediu de reglementare competitiv, transparent si predictibil, bazat pe consultare publica de substanta, care sa constituie fundamentul pietelor libere si competitive de energie; de asemenea, inscrierea Romaniei in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si in cadrul Agentiei Internationale pentru Energie;* Participarea la initiativele europene de incurajare a dezvoltarii tehnologiilor pe baza de hidrogen, pentru a atinge pragul de competitivitate economica si de utilizare la scara larga, cu o contributie esentiala la securitatea energetica; si sustinerea atragerii de investitii in solutiile tehnologice moderne care au atins un grad de maturitate si care au fost suficient testate pentru a functiona in conditii de eficienta economica;* Sustinerea dezvoltarii infrastructurii de transport curat pentru statii de reincarcare electrice si combustibili alternativi, potrivit legislatiei europene - CNG, LNG, biocarburanti si hidrogen (pe termen mediu si lung) - prin includerea in schemele existente de sprijin, prin masuri administrative, simplificare birocratica, stimulente fiscale si incurajarea unor programe de cercetare-dezvoltare.* Stimularea investitiilor din mediul privat in sectorul energetic, inclusiv prin intermediul fondurilor europene, avand ca scop decarbonarea si eficienta energetica pe tot lantul valoric (productie - transport - consum) si in toate sectoarele conexe (industrie, transport, cladiri) precum si accelerarea procesului de digitalizare a retelelor de energie;* Sistem modern de guvernanta in sectorul energetic prin a actiona asupra depolitizarii si independentei autoritatilor de reglementare si a companiilor de stat, asupra simplificarii circuitului birocratic, in sensul transparentizarii si al digitalizarii, pentru a avea o guvernanta corporativa si competenta la toate nivelurile; crearea unui cadru legislativ si de reglementare transparent, stabil si coerent; listarea la bursa, acolo unde este fezabil, a companiilor din sectorul energetic pentru a creste gradul de transparenta al actului managerial si pentru investitii bazate pe principii de eficienta economica si neutralitate tehnologica, pastrand controlul strategic al statului roman.* Acordarea unui loc central consumatorilor si prosumatorilor de energie, combaterii saraciei energetice, cresterii eficientei energetice, introducerii sistemelor moderne si eficiente de incalzire a locuintelor, electromobilitatii si digitalizarii; promovarea si facilitarea calitatii de prosumator, iar in cazul energiei electrice produsa de catre prosumatori, vom sustine compensarea cantitativa a energiei livrata in sistemul national de distributie; redefinirea notiunii de "consumator vulnerabil" - extinderea definitiei pentru a acoperi factori structurali si de acces, comportamentul comercial si designul de piata;* Crearea si implementarea mecanismului de sprijin de tipul Contracte pentru Diferenta;* Cresterea eficientei energetice prin accelerarea programelor nationale de renovare energetica aprofundata a cladirilor publice si a celor rezidentiale cu fonduri europene - anveloparea termica, introducerea contoarelor inteligente pentru utilitati, inlocuirea instalatiilor interioare de apa calda si caldura, asigurarea ventilarii cu recuperarea caldurii, integrarea celor mai eficiente surse de caldura si a celor regenerabile, precum si digitalizarea