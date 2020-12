Program de guvernare 2020-2024. Coalitia sustine ca nu va fi majorata nicio taxa si niciun impozit in urmatorii patru ani

Fara cresteri de taxe

Ce alte masuri se au in vedere pentru economie:

* Diversificarea destinatiilor de export;

* Diminuarea deficitului comercial;

* Promovarea atractiilor turistice nationale in scopul valorificarii resurselor nationale pentru atragerea de turisti straini;

* Adaptarea unor capacitati de productie a energiei electrice la noile tendinte europene in materie de tranzitie catre o economie verde;

* Sprijinirea investitiilor in producerea de materiale si echipamente esentiale in Romania pentru a scurta lantul de aprovizionare in cazul declansarii unor crize;

* Sprijinirea investitiilor in producerea de bunuri si servicii care sa permita scaderea deficitului comercial in toate domeniile de activitate;

* Birocratia corelata cu talia firmei - Firmele mici nu pot suporta costuri fixe mari asociate cu birocratia excesiva. Micii comercianti si micile afaceri sunt primele victime ale obligatiilor impovaratoare. Agentiile de control nu fac fata si sunt de multe ori suspectate ca favorizeaza anumite firme in favoarea altora.

* Flexibilizarea legislatiei muncii si a contractelor de munca pentru adaptarea la o piata a muncii fluida si dinamica

* Toate declaratiile fiscale sa poata fi facute in intregime online -Sisteme fiscale in care interactiunea este 100% online se regasesc si in alte tari ale Uniunii Europene

* Fara dosare si cozi la ghisee - Toate aprobarile si avizele sa poata fi solicitate si obtinute electronic.

* Continuarea programelor de sprijinire a Start-Up-urilor in masura existentei capacitatii tehnice si alocarilor bugetare. Beneficiari estimati - 10.000 de IMM-uri.

"Avem nevoie de locuri de munca bine platite in Romania si de investitii publice in infrastructura pentru a lega regiunile istorice intre ele prin autostrazi. Vom elimina birocratia excesiva suportata de intreprinderile mici si mijlocii. Romania are nevoie de o economie dinamica si nebirocratizata, capabila sa aduca inapoi forta de munca care a parasit-o si sa creeze locuri de munca bine platite. Antreprenoriatul este esenta modelului nostru economic si este cea mai sustenabila sursa pentru crearea de valoare in economie si societate", se arata in programul de guvernare 2020-2024."Fara cresteri de taxe si impozite asupra sectorului privat - Nu vom introduce noi impozite, taxe sau contributii obligatorii, nu le vom majora pe cele existente, nu vom elimina sau reduce facilitati existente. Mediul de afaceri din Romania este considerat printre cele mai impredictibile si schimbatoare din Uniunea Europeana. Lucrul acesta a majorat puternic riscul de tara al Romaniei ceea ce a descurajat investitiile in Romania si a dus la salarii mai mici pentru romani", spun oficialii."Mediul de afaceri romanesc este marcat de un grad de intermediere financiara extrem de redus, de cca. 26%, ceea ce plaseaza Romania pe ultimul loc din Uniunea Europeana (media 83%) si mult 26 in spatele altor tari din Europa Centrala si de Est (ex: Polonia 52%). Antreprenorii romani se finanteaza din surse interne, preponderent prin reinvestirea profitului si apeland la credit commercial", se arata in programul de guvernare.Doar 15% din firmele din Romania sunt bancabile de altfel, restul fiind pe pierdere sau cu capitaluri negative. In conditiile pandemiei COVID-19, problemele de lichiditate ale IMM s-au agravat, mai ales in contextul unei diversitati reduse de alternative de finantare non-bancare.Coalitia de guvernare mai are in vedere lansarea unei garantii de portofoliu Agro INVEST in cadrul unui nou program guvernamental de dezvoltare rurala, similar Programului de succes IMM Invest.Sunt vizate investitii in domeniul agricol atat pe parte de productie (echipamente agricole), ameliorare de terenuri agricole (indiguiri, desecari, irigatii), cat si investitii in spatii de depozitare, prelucrare sau facilitati de distributie.