Program de guvernare 2020-2024: Fondurile europene, axate pe combaterea saraciei, investitiile "verzi" si reducerea riscurilor climatice

Masurile ce vor fi luate in Programul de guvernare pentru 2020-2024

CITESTE SI:

In linii mari, noul minister doreste promovarea investitiilor verzi, sustinerea transformarii digitale a Romaniei si adaptarea la schimbarile climatice si conturarea unui raspuns proactiv la potentiale riscuri.De asemenea, se urmareste prin actual program de guvernare, combaterea saraciei prin cresterea accesului la serviciile sociale, de sanatate si de educatie, cat si la piata muncii a grupurilor vulnerabile.In plus, se vrea recuperarea decalajelor de dezvoltarea intre regiunile tarii si, nu in ultimul rand, depasirea crizei economice si sanitare cauzata de Covid-19.1. Cresterea ritmului anual de absorbtie a fondurilor europene in perioada 2021-2023, aferente exercitiului financiar 2014-2020;2. Pregatirea si dezvoltarea unui portofoliu de proiecte mature pentru demararea cu celeritate a implementarii in perioada 2021-2027;3. Operationalizarea Mecanismului de Redresare si Rezilienta si crearea cadrului institutional si financiar de implementare a proiectelor care sunt parte din Planul National de Relansare si Rezilienta;4. Implementarea Acordului de Parteneriat si a Programelor Operationale;5. Descentralizarea si orientarea spre beneficiari si rezultate cu impact economic, de mediu, social;6. Debirocratizarea si simplificarea mecanismului de finantare/implementare, inclusiv corelarea legislatiei nationale, in vederea fluidizarii procesului si cresterii atractivitatii, dar si a eficientei fondurilor europene;7. Cresterea capacitatii institutionale si profesionalizarea resurselor umane care sunt implicate in implementarea activitatilor aferente fondurilor europene, atat la nivel de institutii ale statului, cat si la nivel de beneficiari;8. Asigurarea unei sinergii intre actiunile finantate din programe comunitare si programele cu resurse nationale;9. Promovarea investitiilor in educatie in mod special in educatia timpurie, si invatamantul profesional si dual;10. Incurajarea participarii directe a actorilor din Romania la programe aflate in managementul direct al Comisiei Europene, inclusiv prin sustinerea cofinantarii unei astfel de participari acolo unde este posibil;11. Dezvoltarea si incurajarea instrumentelor teritoriale integrate (ITI) si a instrumentului de global grant.