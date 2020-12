Programul de guvernare are ca tinta aderarea la zona euro. Economisti: "Este aproape imposibil"

Ne bazam pe cele 80 de miliarde de euro de la UE

Buni la planuri, slabi la implementare

Ne trebuie manageri de proiecte pentru infrastructura mare

Programul de guvernare deja a fost incalcat

"Obiectivul principal al Romaniei il reprezinta cresterea convergentei reale cu economiile europene, prin atingerea unui PIB pe cap de locuitor la paritatea de cumparare standard de 85% din media UE 27, la orizontul anului 2024. Obiectiv specific: Convergenta reala se poate atinge in final prin adoptarea de catre Romania a monedei Euro. Un prim pas il reprezinta aderarea la ERM II ce ar reduce variabilitatea cursului de schimb, contribuind la stabilitatea monetara a Romaniei", se arata in programul de guvernare 2020-2024.Economistii avertizeaza ca Romania are sanse aproape zero pentru a reusi o performanta pe care se chinuie sa o atinga de 13 ani, mai ales in conditiile in care doar in doi ani din 2007 incoace a reusit sa indeplineasca principalele conditii pentru a trece la urmatorul pas necesar adoptarii monedei europene."Va fi foarte greu, chiar imposibil, sa aderam la zona euro. Exista motive obiective, sunt acei indicatori in care trebuie sa ne incadram si in care nu ne-am incadrat decat in doi ani din 2007 incoace, cand am aderat la UE. Doar in 2015 si 2016 am indeplinit criteriile pentru trecerea la etapa de aderare la euro, in rest, niciodata nu au reusit sa indeplinim indicatorii. Calul de bataie pentru noi a fost intotodeauna inflatia, care tot timpul a fost peste acel prag de 1,5% cerute de criterii. Evident ca legat de inflatie era si dobanda pe termen lung, cea la 10 ani, iar aceasta depasea pragul", a declarat economistul Aurelian Dochia.Potrivit lui, din cauza acestor criterii nu ne-am incadrat niciodata si este greu de crezut ca in urmatorii doi ani vom trece prin toate etapele, adica sa indeplinim criteriile de eligibilitate si sa intram in perioada de doi ani, in asa numitul culoar pe care trebuie sa-l urmam timp de doi ani."Calendarul este mult prea strans acum pentru a lua in considerare serios posibilitatea ca pana in 2024 sa adoptam euro. Probabil ca ramane o tinta si probabil ca este bine sa coordonam politicile macroeconomice si in jurul acestui obiectiv de aderare la euro care ne obliga la o anumita riguroizitate in politicile monetare si cele fiscale", a mai spus analistul economic.In general, in privinta programului de guvernare pe partea economica si fiscal-monetara, tot ce tine de macroeconomie , specialistul crede ca, cel putin la nivel de principii si declaratii, este ceea ce ne asteptam cu totii."Se pune foarte mult accent pe cele 80 de miliarde de euro pe care trebuie sa le primim din fonduri europene si care ar putea sa constituie coloana vertebrala a unui program de relansare economica pentru Romania", afirma Dochia.In programul de guvernare se mentioneaza ca in perioada 2021-2027, Cadrul FinanciarMultianual al UE si programul Next Generation EU vor aduce tarii noastre aproape 80 de miliarde de euro, care vor fi utilizate pentru investitii in infrastructura , educatie, sanatate, agricultura , mediu sau energie, precum si pentru modernizarea marilor sisteme publice."Aceste fonduri vor sprijini relansarea si transformarea economica a Romaniei. Astfel, politica bugetara se va baza si pe atragerea masiva de fonduri europene, sprijinind marirea potentialului de crestere al economiei si urmarindu-se revenirea graduala a deficitului bugetar sub 3 procente la orizontul anului 2024", se noteaza in programul de guvernare pentru 2020-2024.Economistul crede ca daca acest simplu punct va fi indeplinit, Guvernul poate spune ca si-a indeplinit misiunea."Ar fi foarte bine sa se reuseasca. Dar am o problema si o ingrijorare. Noi am stat foarte bine la discursuri si principii, dar au aparut probleme cand a trebuit sa punem in practica. Lucrurile nu au mai mers bine acolo. Nu am mai avut capacitatea de a face niste programe si de a le sustine la Comisia Europeana, de a ne incadra in calendare pentru a obtine finantarile, pentru ca dupa cum stim, daca nu ne incadram in anumiti timpi pierdem respectivii bani", a mai adaugat analistul economic.Potrivit lui, aici exista o mare slabciune si o mare problema, la nivelul ministerelor si a celorlalte autoritati implicate in realizarea acestor programe: nu avem suficienta capacitate la a le realiza, urmari si implementa."Avem de multi ani de zile proiecte si studii de fezabilitate, care stau in dulapurile ministerelor, carora le trec termenele, si reprezinta o risipa enorma pe domeniul asta. Daca acest guvern va reusi sa treaca peste aceste obstacole, as putea spune ca deja a avut un succes. Noi avem o slabiciune la nivel tehnic-administrativ. Ne trebuie oameni care sa isi asume cu functia reusita acestora. Ne trebuie manageri de proiecte care sa gestioneze singuri totul si care sa raspunda doar in fata premierului pentru ele. Numai in felul acesta am putea responsabiliza pe cei care se vor ocupa de marile proiecte de infrastructura", mai spune Dochia.Specialistul este de parere ca un manager de proiect ar trebui sa se ocupe de un singur proiect mare precum cele de pe infrastructura mare si sa-l duca de la un capat la altul.Pana una alta, noul Executiv isi propune realizarea, in urmatorii patru ani, a unui numar de 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, la care se adauga 370 de kilometri de variante de ocolire, potrivit programului de guvernare.Desi s-au majorat deja mai multe impozite si chiar este in plan si aplicarea unei noi taxe pentru masinile poluante, coalitia PNL USR PLUS- UDMR insista la partea economica a programului de guvernare ca nu va majora nici o taxa sau impozit si nici nu va adauga altele noi."Fara cresteri de taxe si impozite asupra sectorului privat - Nu vom introduce noi impozite, taxe sau contributii obligatorii, nu le vom majora pe cele existente, nu vom elimina sau reduce facilitati existente. Mediul de afaceri din Romania este considerat printre cele mai impredictibile si schimbatoare din Uniunea Europeana. Lucrul acesta a majorat puternic riscul de tara al Romaniei ceea ce a descurajat investitiile in Romania si a dus la salarii mai mici pentru romani", spun oficialii.