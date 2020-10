Programul de guvernare PSD: 2021 vs 2016. Unde au disparut marile proiecte de investitii

1. Cresterea pensiilor in 2024: pensia medie - 2.480 de lei; pensia minima (dupa 10 ani de cotizare): 1.300 de lei; pensia minima (15 ani de cotizare): 1.575 de lei

2. Cresterea salariului mediu brut in 2024: 7.010 lei

3. Cresterea alocatiilor copii 2-18 ani: 333 de lei in 2024

4. Cresterea salariului minim brut in 2024: 3.500 lei

5. Recuperarea celor 800.000 de locuri de munca pe care, spune PSD, le-a pierdut PNL, plus crearea altor 500.000 de locuri de munca cu salarii de minim 1.000 de euro

6. Reconversia oamenilor din turism si HoReCa (zeci sau sute de mii, dupa spusele PSD) prin ajutor de 100.000 de euro pentru firmele care-i formeaza, prin programul "Voucher"

7. Mentorat cu seniori - programul este menit sa aduca de la pensie batranii care vor sa lucreze si sa-i invete o meserie pe cei tineri. Vor primi o prima de 50% din salariul minim lunar pentru munca de 4 ore pe zi, timp de 3 luni de zile.

8. Prima de instruire - 350 de euro pentru finalizarea studiilor pentru tinerii din gimnaziu, scoala profesionala sau liceu care revin la scoala

9. Voucher de 1.000 de euro pentru cei care vor sa faca cursuri de calificare (banii provin din fonduri europene si sunt destinati platii cursurilor) plus o prima de acomodare

10. De asemenea, guvernul PSD mai vrea sa dea bani si pentru tinerii care vor sa se angajeze si sa-si ia permisul fie de categoria B sau C, pentru ca, in aceasta perioada, dupa spusele fostului ministru al Muncii, Marius Budai, si-au dat seama cat de importanti sunt transportatorii

11. Scoaterea romanilor din saracie (numai ca PSD nu mai foloseste cuvantul saracie asa obsesiv precum au facut-o in 2016. Acum o numesc "program de combatere a starii de deprivare materiala severa")

12. Start Up Nation pentru persoane cu handicap

Ce spun economistii despre planurile marete ale politicienilor

Fondurile europene, solutia PSD pentru crestere

Masurile de cresteri salariale, pensii si alocatii, inseamna sinucidere economica

PSD ajunge la putere = razbunare divina

Ce promitea PSD pentru 2017 - 2020

1. Stimularea dezvoltarii unei retele de specialisti pentru consiliere si informare privind locurile de munca pentru persoanele cu dizabilitati - implementare 2017 - 2020.

2. Reducerea costurilor administrative pentru angajator cu pana la 18%, prin crearea Cardului de Asigurat in Sistemul Asigurarilor Sociale - elementul de baza al sistemului integrat unic de asigurari sociale (ghiseul unic electronic) (Durata: 2018-2020; Impact: 11 milioane euro, finantare POCU - implementare 2018 - 2020)

3. Promovarea unei legislatii pentru tineri prin care sa fie asigurat tranzitul coerent 53 de la sistemul educational catre piata fortei de munca, precum si echilibul intre viata profesionala si cea personala, prin cresterea accesului la servicii sociale pentru ingrijirea copiilorsi a persoanelorin situatie de dependenta - adoptare 2017

4. Introducerea unei prime care sa stimuleze inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (SPO), acordata in cuantum unic, raportata la valoarea indicatorului social de referinta, ca alternativa la eliminarea acordarii indemnizatiei de somaj absolventilor institutiilor de invatamant (acordata tinerilor intre 16-24 de ani). Beneficiari 18.000 tineri care primesc anual ajutor de somaj, buget 18 milioane lei/anual, BAS - implementare 2017 - 2020. (prezenta si in programul de guvernare 2021 - 2024)

5. Pensia minima va creste de la 520 lei la 640 lei din 1 ianuarie 2018. Anual, nivelul acesteia va creste cu cel putin 10% incepand cu 2019

6. Cresterea valorii punctului de pensie la 1.775 lei pana in 2020.

7. Modificarea legislatiei privind sistemul de pensii cel tarziu 1 octombrie 2017.

8. Ajutoarele sociale vor fi datorate de catre primarii si doar sub forma de masa calda. Pentru pensionari, persoane cu dizabilitati si copii se vor creste alocarile bugetare astfel incat acestia sa poata avea un trai decent. Persoanele apte de munca vor trebui sa lucreze si pentru acest lucru vor fi sustinuti prin masurile din program.

9. Program national pentru combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Durata: 4 ani; Impact:12 milioane euro, finantare din POCU).

10. Reducerea varstei de pensionare cu cate doi ani pentru fiecare copil, pentru mamele cu cel putin trei copii.

11. Formarea profesionala a bonelor si dezvoltarea serviciului de bona profesionista.

12. Infiintarea institutiei Avocatul Copilului, a Comisarului pentru Drepturile Copilului cu mandatul si capacitatea de a promova drepturile copilului si a apara respectarea acestora. (Impact: 3,1 milioane lei anual, finantare din bugetul de stat).

In programul de guvernare al PSD se vorbeste despre cresterea pensiilor in urmatorii patru ani, despre majorarea salariului minim, despre prime de instruire sau reconversia celor care lucreaza in turism si HoReCa, insa nu se aminteste niciun proiect major investitii."Un program de guvernare ar trebui prezentat in toata completitudinea lui, adica nu numai ce vrei sa dai, dar si de unde iei acei bani pentru asta. Ori, promisiuni electorale de genul acesta am tot auzit in ultimii 20-30 de ani, iar realitatea, intotdeauna, isi spune cuvantul in ultima instanta, mai ales ca, rareori, se intampla ca macar o parte dintre aceste promisiuni sa vada lumina zilei", a declarat economistul Aurelian Dochia.Potrivit acestuia, din 2016 pana acum, PSD a avut un program cu multe promisiuni, iar o parte dintre ele legate de cresterea pensiilor si a salariilor in ritm mai exagerat, au fost puse in aplicare, cel putin partial."Cu toate acestea, ele au creat niste dezechilibre economice pe care noi le platim acum, si le vom plati in continuare in anii urmatori. Nu poti sa cresti salarii si pensii din marirea deficitului bugetar si a datoriei publice. Este nesustenabila o asemenea dinamica. Pe de alta parte, nu stiu daca electoratul mai este asa de naiv si credul incat sa ia de bune toate aceste promisiuni", a mai spus Dochia.De asemenea, Dan Bucsa, economist-sef pentru Europa Centrala si de Est in cadrul UniCredit Bank Londra, este de parere ca majorarea pensiilor cu 40% ar majora cheltuielile cu salariile si pensiile la 90% din veniturile din taxe si impozite, ceea ce este aberant."Scenariul meu de baza este ca nu vom ajunge la o crestere de 40% a pensiilor si pentru aceasta cred ca va fi nevoie si ca alegerile sa aiba loc pe 6 decembrie. Prognoza pentru 2021 reflecta o crestere de 14% a pensiilor, fara cresteri salariale pentru profesori de 20%. Deci, fie Curtea Constitutionala va respinge modificarile Parlamentului, fie Curtea Constitutionala va lasa Guvernul sa implementeze aceste masuri, va spune ca trebuie implementate, dar vor fi implementate cand vor fi bani, 2025 - 2026, probabil. Daca nu, vom avea si anul viitor aceste cheltuieli nediscretionare, doar cu salariile si pensiile, ca mai sunt si altele, la 90% din veniturile din taxe si impozite. Ceea ce este aberant", a spus economistul.Masurile prezentate mai sus au ca sursa de finantare fondurile europene si programe nationale de finantare. Cu toate acestea, economistii resping ideea."Fondurile europene nu vin pentru ca tu sa cresti pensii si salarii, banii acestia avand niste destinatii care sunt limitate de programul european pentru care au fost ele initiate pentru redresare. Asa ca este total nepotrivit sa spui ca vin din fonduri europene. Se pare ca totusi, PSD insista pe dimensiunea sociala, si din punctul acesta de vedere, insista pe un electorat care a fost invatat ca tot timpul sa fie dependent de stat si de banii distribuiti de stat, dar cred ca este o miza riscanta in momentul acesta", a mai spus Aurelian Dochia."Avand in vedere situatia in care ne aflam, implementarea unor astfel de masuri ar fi sinucidere curata pentru economie. Dar daca mergem pe ipoteza ca ar putea veni din nou la conducere, eu nu cred ca ar avea vreo sansa sa respecte un asemenea program", a mai spus Dochia.Pe de alta parte, Bucsa spune ca programele electorale, cele care au fost publicate, i se par o frumoasa fantezie pentru ca ele nu contin "Capitolul 1 - Cum trecem de Covid"."PSD are solutia cresterii impozitului pe salarii, dar sefii partidului nu au mentionat si un procent, astfel ca a realizat o simulare pentru o crestere cu 25% si cu 30%, ceea ce nu este suficient pentru a se realiza toate promisiunile Parlamentului. In opinia sa, daca toate masurile Parlamentului sunt adoptate si creste impozitul pe salarii cu 25% deficitul ar ramane peste 9%", a mai spus economistul de la Londra."Daca PSD ar ajunge din nou la putere cred ca asta ar fi o razbunare divina pentru ca vor trebui sa dea socoteala pentru toate masurile si promisiunile pe care le-au facut. In 2020 si in anii urmatori, va trebui sa facem fata une situatii foarte dificile care este indusa numai de pandemie, ci si de dezechilibrele care au fost create anterior si prin care s-au distribuit bani cu nemiluita, bani pe care nu-i aveam si care au presupus ca trebuie sa ne imprumutam. Anul acesta deficitul bugetar a crescut foarte mult si va trebui ca in 2021 si 2022 sa gasim resurse pentru a face fata unor cheltuieli obligatori din bugetul public", spune Dochia.Romania are anul acesta un deficit care va fi peste 9% din bugetul public, iar anul viitor cred ca va fi la fel. Cresterea economica nu da semne ca va fi foarte robusta, chiar daca vom depasi recesiunea prin care trecem in 2020, este de parere economistul.