Programul Rabla incepe in luna aprilie. Bugetul este "cel putin la fel" ca cel de anul trecut

"Programul Rabla merge cel putin cu bugetul de anul trecut, si cel putin cu conditiile de atunci, adica valoarea tichetelor. Pornim in luna aprilie, am intarziat din cauza bugetului. La sfarsitul lunii aprilie trebuie sa fim gata cu programul Rabla, ca sa avem macar 8 luni de implementare.Masinile electrice sunt mult mai scumpe, de aceea tichetul este de aproximativ 10.000 de euro pentru acestea", a declarat Tanczos Barna la Digi24 Anul trecut, programul Rabla a demarat in luna martie si a avut alocat un buget-record de 405 milioane de lei. Estimarile oficialilor arata ca vor fi in jur de 60.000 de beneficiari.In 2020 a avut loc si o premiera absoluta a programului: posibilitatea de a achizitiona motociclete. De asemenea, s-a introdus atunci un eco-bonus nou in Rabla Clasic: valoarea lui a fost de 1.000 de lei, care s-au putut adauga la cei 6.500 de lei, in cazul in care era aleasa o masina cu sistem GPL sau GNC.