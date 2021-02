Ministrul Muncii anunta ca proiectul de interzicere a cumulului pensiei cu salariul in sistemul public este aproape finalizat

"Cat de curand. Proiectul este aproape finalizat. Mai avem consultari, astfel incat el sa fie in primul rand constitutional. In acelasi timp sa nu creeze distorsiuni in economie. As vrea sa retineti ca aici e vorba de mai mult decat cumulul pensie salariu la stat.In primul rand, proiectul a izvorat din curentul care exista in sistemul public ca odata pensionat in sistemul public, uneori chiar si anticipat, a doua sa te angajezi din nou la stat. Ori noi prin acest proiect dam in primul rand posibilitatea oamenilor din sistemul public sa munceasca optional daca vor pana la 70 de ani.In momentul in care fac acea optiune sa munceasca pana la 70 de ani sa beneficieze de salariu, dar sa nu poata sa cumuleze si pensia", a spus Raluca Turcan, intrebata despre subiect sambata la Parlament.Ministrul Muncii a adagat ca un alt aspect important este faptul ca acest proiect incurajeaza munca in sistemul public si mentinerea in viata activa. "Un alt lucru este de important e si prevederea prin care odata iesit la pensie din sistemul public, daca vrei sa te reangajezi, poti sa o faci in baza acestui proiect. Asadar, acest proiect incurajeaza mult munca in sistemul public, mentinerea in viata activa si respectarea unui principiu firesc, unui principiu moral - sa nu poti sa cumulezi doua surse publice de venit in acelasi timp", a explicat Turcan.