Bode: Guvernul a discutat proiectul de suspendare temporara a operatorilor economici care incalca legea, chiar si dupa ce sunt amendati

"Guvernul a adoptat azi, in prima lectura, un proiect de lege si, in conditiile in care Parlamentul nu ia in discutie amendamentele pe care le-am propus la Legea 55/2020, Guvernul a adoptat un proiect in prima lectura un proiect privind combaterea pandemiei de COVID-19.Asteptam punctul de vedere al avizatorilor si cel mai probabil vom aproba saptamana viitoare acest proiect de lege, il vom trimite in procedura de urgenta in Parlament si imi exprim speranta ca intr-un timp foarte scurt va fi adoptat de Parlament.Legea 55 prevede sanctiunea principala a amenzii, in cazul in care operatorii economici incalca normele sanitare, respectiv suspendarea temporara a activitatii acestora. Operatori economici sanctionati au continuat sa incalce prevederile legale, am considerat ca e necesara instituirea unei sanctiuni complementare.Astfel, inchiderea pe o durata de 15 zile, respectiv 30 de zile, a sediului principal sau secundar unde operatorul economic desfasoara activitatea fara a respecta masurile constituie o masura adecvata. Ea se va materializa prin afisarea la loc vizibil, la intrare, a mesajului ca spatiul e inchis temporar din cauza nerespectarii masurilor impuse pentru diminuarea efectelor COVID, cu mentiunea datei pana la care e valabila aceasta sanctiune", a afirmat Lucian Bode, dupa sedinta de Guvern de joi.El a explicat ca vor fi puse"Indepartatea sigiliilor in vederea reluarii activitatii poate constitui infractiune conform Codului penal. Imi doresc ca in cel mai scurt timp aceste prevederi sa fie publicate in Monitorul Oficial si sa fie aplicate in scopul de a limita la minim posibil raspandirea pandemiei. Scopul nostru nu e de a sanctiona cetatenii, operatorii economici, ci de a limita raspandirea pandemiei", a adaugat Bode.Autoritatile au anuntat joi, 25 martie, ca in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 depaseste 4 la mie in ultimele 14 zile circulatia este permisa in weekend doar pana la ora 20.00. Daca incidenta depaseste 7,5 la mie, circulatia va fi pana la ora 20.00 toata saptamana.