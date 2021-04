Proiectul imobiliar de la Romexpo ramane fara 50 de milioane de euro

Sud-africanii de la RMB Holding isi retrag din proiect o finantare de 50 de milioane de euro dupa ce au inceput sa apare probleme de ordin juridic cu proiectul.Banii vor fi restituiti actionarilor sub forma de dividend, potrivit unui anunt facut de companie, in conformitate cu regulile impuse de Bursa de la Johannesburg.RMB Holding este actionarul RMH Property care, la randul ei, detine participatii in Atterbury Europe si Atterbury Romania.Aceasta companie a anuntat ca suma mai sus mentionata se va intoarce in conturile actionarilor, dupa ce initial ea fusese alocata proiectului imobiliar de la Romexpo.Si pentru ca oricum toata folosirea terenului de la Romexpo a fpst facuta cu mari semne de intrebare, problemele juridice ale proiectului nu au intarizat sa apara, spun jurnalistii Economica.net "Ca atare, boardul RMB va restitui capitalul angajat catre Atterbury Europe si grupul Iulius, destinat dezvoltarii proiectului din Bucuresti, ca dividend special", a anuntat compania.RMH Property a incheiat un parteneriat cu Atterbury Europe si Iulius Group, in noiembrie 2018, pentru dezvoltarea unui nou hub cu spatii de birouri, divertisment, retail si locuinte rezidentiale.Compania a finantat proiectul cu peste 40 milioane de euro in fondarea Atterbury Bucharest, iar alte 104 milioane de euro erau alocate pentru perioada 2019-2021.In plus, RMH Property alocase si credit de 50 de milioane de euro pentru proiect.