DOCUMENT Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost transmis Parlamentului

Dezbaterea proiectelor de buget

"Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost transmis in aceasta dimineata Parlamentului spre dezbatere si aprobare", a transmis Executivul. Proiectul poate fi citit aici: Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, bugetul pentru anul 2021, dupa primirea avizului Consiliului Legislativ.Birourile Permanente ale celor doua Camere urmeaza sa se reuneasca pentru a stabili calendarul dezbaterilor in comisiile parlamentare de specialitate si data votului final in plenul comun al celor doua Camere.Conform Regulamentului sedintelor comune ale celor doua Camere, grupurile parlamentare, deputatii si senatorii pot prezenta comisiilor amendamente scrise si motivate , in cel mult 5 zile de la data primirii proiectului.Comisiile sesizate in fond pentru examinarea proiectelor de buget intocmesc cate un raport comun asupra fiecarui proiect, in care vor fi prezentate amendamentele admise si cele respinse, cu o scurta motivare a solutiei adoptate.Rapoartele comune se intocmesc in cel mult 30 de zile de la sesizare.Dezbaterea proiectelor de buget in sedinta comuna este precedata de prezentarea de catre initiator a elementelor de fundamentare a proiectelor, precum si a raportului comun. Raportul este prezentat de catre unul dintre presedintii comisiilor permanente sesizate in fond sau de catre un raportor desemnat de acestia.La dezbaterea generala a proiectelor de buget poate lua cuvantul numai cate un reprezentant al grupurilor parlamentare din cele doua Camere, precum si un reprezentant al parlamentarilor care nu fac parte din asemenea grupuri.Reprezentantul Guvernului are dreptul sa ia cuvantul inainte de incheierea dezbaterii generale.In faza dezbaterii generale nu pot fi propuse amendamente.Aprobarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat se face cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti.Dupa aceasta, cele doua proiecte urmeaza sa fie promulgate de presedintele Klaus Iohannis Executivul a aprobat si un proiect de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021.