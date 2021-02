Cum vrea PSD sa dubleze salariul minim, prin lege. Fostul partid de guvernamant are in plan sa speculeze discutii purtate la varful UE

Cum suna planul PSD

* readucerea in tara a romanilor plecati la munca in alte tari;

* reducerea decalajelor intre statele europene si cetatenii acestora;

* garantarea asigurarii standardelor si conditiilor minime de trai decent pentru populatie;

* diminuarea migratiei fortei de munca autohtone;

* reducerea somajului voluntar generat de lipsa de atractivitate a salariului minim;

* colectarea unor sume suplimentare la bugetul de stat necesare efectuarii de noi investitii;

* distributia mai echitabila a profiturilor in plan European

Propunerea este una care nu are sustinere economica

Alte initiative de "pomana" ale PSD

Practic, la Bruxelles au inceput discutii cu privire la stabilirea unui salariu minim european care sa fie 60% din salariul mediu din fiecare stat.Luand cu titlul de exemplu datele pe care INS le pune la dispozitie in fiecare luna, in noiembrie 2020 salariul mediu brut in Romania a fost de 5.565 de lei. Asta inseamna, dupa modelul propus de PSD, ca salariul minim brut ar fi trebuit urcat la 3.339 de lei, nu la 2.230 de lei cat era.Continuand pe aceeasi linie, luam in considerare scenariul in care, in Romania, in 2024, salariul mediu brut va ajunge la 7.000 de lei, iar - bazat pe ultimele majorari salariale - s-ar putea sa fie o estimare pesimista.La un salariul mediu brut de 7.000 de lei, dupa implementarea proiectului PSD pe modelul impus de UE, salariul minim brut ar trebui sa fie atunci de 4.200 de lei.Mentinandu-se sistemul de taxare de acum, la 4.200 de lei brut, salariul minim net ar fi de 2.457 de lei, adica aproape dublu fata de cel care este acum, de 1.386 de lei.Parlamentarii PSD au depus o propunere legislativa prin care valoarea salariului minim national brut sa ajunga in 2024 la 60% din valoarea salariului mediu national brut.Potrivit lor, raportul dintre salariul de baza minim brut pe tara si salariul mediu brut pe economie va creste in transe anuale egale incepand cu data de 1 ianuarie 2022, urmand ca la data de 31 decembrie 2024 salariul de baza minim brut pe tara sa reprezinte 60% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat."Incepand din anul 2025, salariul minim va fi actualizat anual, in luna ianuarie, pentru a se pastra raportul de 60% dintre salariul minim brut si salariul mediu brut, avand ca referinta salariul mediu brut din luna decembrie a anului anterior, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat sau publicat de Institutul National de Statistica (INS)", prevede initiativa legislativa.Parlamentarii spun ca valoarea salariului minim national brut trebuie corelata cea a salariului mediu national brut pentru a conferi o garantie reala asigurarii unui nivel de trai decent pentru cetateni.Potrivit expunerii de motive, scopul acestui demers normativ este complex si include, intr-o enumerare nelimitativa:"O crestere a salariului minim va duce la o crestere a salariului mediu si se va face un cerc vicios din care nu vom putea iesi si pe care nu-l vom putea sustine", este de parere Adrian Codirlasu, vicepresedintele CFA Romania, asociatie de analisti financiari.O astfel de majorare a salariului mediu nu vine fara probleme, mai ales pentru IMM-uri care in momentul de fata, in marea lor majoritate, isi platesc angajatii cu salariul minim."Un astfel de salariu nu se sustine si va deveni o reala problema pentru IMM-uri care si asa acum vin dupa doi ani in care au fost puse unor presiuni financiare imense", mai spune analistul financiar.O astfel de masura ar putea duce la cresterea costurilor de munca si, implicit a produselor, care la randul ei va duce la o crestere a preturilor in Romania, deci din nou, o inflatie marita.Potrivit analistului, Romania ar trebui sa se preocupe de ajutorarea unor domenii care creeaza plus valoare precum IT-ul pentru a iesi in fata in Europa.In conditiile corelarii salariului minim la cel mediu, mana de lucru ieftina a Romaniei nu va mai constitui un avantaj pentru atragherea de noi investitori straini."Inainte de toate, va trebui sa vedem ce presupune corelarea celor doua salarii pentru ca nu cred ca este undeva in Europa o diferenta atat de mare ca la noi", a mai spus vicepresedintele CFA Romania.In momentul de fata, salariul minim brut din Romania este 40% din salariul mediu brut.Mai mult, in conditiile in care Romania trebuie sa scada deficitul bugetar, care anul trecut a ajuns la cote maxime istorice, o astfel de lege va face practic imposibile eforturile fiscale ale Romaniei, ceea ce va atrage dupa ea, penalizari din partea UE, dar si o avanlansa de noi reforme care vor afecta si mai grav economia.Dublarea alocatiilor copiilor este o alta masura pe care PSD a incercat sa o forteze in perioada aceasta, cand bugetul este pus sub o imensa presiune. Inainte de alegeri social democratii au cerut cresterea alocatiilor la 300 de lei.De asemenea, au cerut majorarea cu 40% a pensiilor romanilor si au facut public si un "buget alternativ" al Romaniei pentru a demonstra ca exista bani pentru asta si pentru majorarea salariului minim.Din pacate, toate aceste initiative si calcule au fost demontate de economisti care au aratat ca nu exista sume atat de mari pentru masurile populiste si care ar fi ingropat de tot bugetul Romaniei.