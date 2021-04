Rabla pentru electrocasnice s-a modificat. Care sunt noile valori ale voucherelor primite in schimbul vechiturilor DOCUMENT PROIECT

Ce valori au voucherele Programului Rabla electrocasnice

Au fost introduse noi etichetari energetice pentru anumite categorii de echipamente electronice si electrocasnice (frigidere/congelatoare, masini de spalat vase/rufe/uscatoare de rufe, televizoare), iar producatorii si comerciantii sunt obligati sa stabileasca noile clase energetice, ce variaza de la A la G, pentru produsele proprii, precum si sa le afiseze la raft, sau in magazinele on-line, incepand cu 1 martie 2021, scrie Adevarul.ro Noile etichete introduse evidentiaza mai bine eficienta energetica, iar, conform indrumarilor publicate de Uniunea Europeana in legatura cu acest subiect, vechilor clase energetice de top - de la A pana la A+++ - le corespund, din punct de vedere al consumului, noile clase C si D, aspecte, de altfel, confirmate si cu ocazia intalnirii pe care AFM a avut-o cu reprezentanti ai Ministerului Energiei pe aceasta tema.S-a luat in considerare faptul ca, de la 1 martie 2021 toate produsele vandute trebuie sa contina evidentierea consumului conform noilor clase de eficienta, mult mai exigente decat precedentele, context in care producatorii si comerciantii sunt astfel indrumati in directia cresterii eficientei energetice a echipamentelor, cu impact direct asupra scumpirii produselor".Finantarea se acorda sub forma de vouchere, pentru achizitionarea de echipamente electrice si electronice de uz casnic, denumite in continuare echipamente, dupa cum urmeaza:a) 300 lei pentru masini de spalat rufe cu noua clasa energetica A;b) 250 lei pentru masini de spalat rufe cu noua clasa energetica B;c) 200 lei pentru masini de spalat rufe cu noua clasa energetica C;d) 500 de lei pentru masini de spalat rufe cu uscator cu noua clasa energetica A;e) 450 de lei pentru masini de spalat rufe cu uscator cu noua clasa energetica B;f) 400 de lei pentru masini de spalat rufe cu uscator cu noua clasa energetica C;g) 400 lei pentru masini de spalat vase cu noua clasa energetica A;h) 350 lei pentru masini de spalat vase cu noua clasa energetica B;i) 300 lei pentru masini de spalat vase cu noua clasa energetica C;j) 400 lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire cel putin A++;k) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu noua clasa energetica A;l) 350 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu noua clasa energetica B;m) 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu noua clasa energetica C;n) 400 lei pentru televizoare cu noua clasa energetica A;o) 350 lei pentru televizoare cu noua clasa energetica B;p) 300 lei pentru televizoare cu noua clasa energetica C;q) 400 lei pentru uscatoare de rufe cu eficienta energetica A++;r) 500 lei pentru uscatoare de rufe cu eficienta energetica A+++;s) 200 lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;t) 500 lei pentru laptopuri;u) 300 lei pentru tablete.In prezent, valorile voucherelor in functie de eficienta energetica, sunt:- 300 de lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica cel putin A++;- 400 de lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica cel putin A++;- 400 de lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire cel putin A++;- 400 de lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica cel putin A++;- 400 de lei pentru televizoare cu eficienta energetica cel putin A;- 400 de lei pentru uscatoare de rufe cu eficienta energetica cel putin A++;- 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;- 500 de lei pentru laptopuri;- 300 de lei pentru tablete.