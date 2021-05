Rabla pentru electrocasnice: Cum iti creezi corect contul pentru a beneficia de reduceri

Atentie la cerintele statului!

Cum utilizati voucherele

Din acest motiv, Ziare.com va va indruma pas cu pas in crearea unui astfel de cont, in asa fel incat cand va incepe prima etapa de achizitii sa fiti pregatiti.Pentru inceput, va trebui sa accesati link-ul https://electrocasnice.afm.ro/b/ si sa dati click pe butonul "Inregistrare beneficiar".Se va deschide pagina: https://electrocasnice.afm.ro/b/inregistrare , unde va trebui sa introduceti toate informatiile de identificare asa cum sunt in cartea de identitate, plus informatii contact.Dupa ce ati completat toate campurile, apasati "Creeaza un cont nou". Dupa cateva secunde veti primi prin SMS un cod de autentificare pe care-l veti folosi la pasul urmator.In campurile urmatoare veti introduce adresa de email si codul de activare si apasati butonul "Activare cont".Autentificati-va in aplicatie utilizand adresa de email si parola completate in cadrul formularului de Inregistrare. De preferat, pentru ca va va fi impusa o parola mai complicata, sa va folositi de browser pentru a putea retine parola, ca apoi sa o redea automat de cate ori veti intra pe cont.Dupa ce v-ati autentificat, puteti intra direct in cont. Dati clic pe numele dvs pentru a putea vedea urmatoarele optiuni.Alegeti prima optiune: "Profil". Dati click pe ea si se va deschide o pagina noua cu doua butoane in partea superioara: "Tipareste declaratie" si "Editeaza profil".La sectiunea "Editare profil" veti incarca copia scanata a Cartii de identitate (CI) sau a Buletinului de identitate (BI), si declaratia pe propria raspundere. De retinut aici ca puteti face poze celor doua documente pentru a le incarca in site. Nu trebuie neaparat scanate, dar este important ca toate datele sa fie vizibile.Toate datele, cu exceptia CNP-ului, pot fi modificate. Dupa efectuarea modificarilor, selectati butonul "Salveaza" pentru a salva modificarile efectuate. In cazul incarcarii copiei scanate a Cartii de identitate (CI), aplicatia va returna un mesaj: "Salvare efectuata cu succes", iar in fereastra de profil se va afisa mesajul "Documentele sunt in curs de procesare".Pentru generarea declaratiei pe proprie raspundere, lucrurile se complica putin. Statul roman inca nu este familiarizat cu digitalizarea. Asa ca aici va trebui sa scoateti la imprimanta declaratia pe proprie raspundere, sa o semnati, sa o fotogratiati sau sa o scanati si apoi sa o incarcati din nou in site.Va dura cateva zile pana cand veti primi confirmarea ca datele din cartea de identitate sunt aceleasi cu cele pe care le-ati completat in primul pas.Dar dupa ce ati trecut de acest prim hop, va trebui sa asteptati sa porneasca etapele pentru achizitia de electrocasnice pentru a putea genera vouchere. Acestea le puteti folosi atat in format electronic, cat si in format tiparit.Utilizatorul autentificat va selecta optiunea "Genereaza voucher" din meniu si va fi redirectionat catre pagina unde poate genera voucherele.Pentru a putea folosi voucherele va trebui sa bifati ca nu aveti nici o datorie la stat.Din lista "Tip voucher" se va selecta dispozitivul electrocasnic pentru care se doreste generarea voucherului, se va confirma prin bifa ca nu aveti datorii la bugetul local si de stat si apoi se va selecta butonul "Salveaza".Potrivit AFM, aveti obligatia de a incarca copia scanata a cartii / buletinului de identitate si declaratia pe proprie raspundere pana la momentul utilizarii voucherelor. Neindeplinirea acestei conditii va rezulta in imposibilitatea utilizarii acestora la momentul efectuarii tranzactiei.Voucherul se poate folosi in magazinele propriu-zise / fizice in doua moduri: prin prezentarea voucherului pe un dispozitiv mobil, din contul beneficiarului persoana fizica, si citirea codului de bare de catre comerciant (sau a codului de voucher efectiv) sau prin imprimarea voucherului si prezentarea acestuia in format fizic (pe hartie) comerciantului.Descarcarea voucherului se realizeaza prin accesarea butonului "Descarca" din dreptul respectivului voucher. Utilizatorul o sa fie indrumat sa selecteze o locatie unde sa salveze voucherul pe dispozitivul personal.Voucherul se poate folosi in magazinele on-line prin copierea codului de voucher si lipirea acestuia (copy/paste) in campul pus la dispozitie in site-ul comerciantului.Voucherele se pot utiliza o singura data. Voucherele nefolosite vor expira dupa 15 zile de la data activarii acestora de catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).