Cum ar putea creste substantial facturile la utilitati in Romania. Controversata lege privitoare la racordarile "gratuite"

De la 1 iulie, toate se scumpesc

* cresterea pretului gazelor la consumatorul final, cu toate taxele incluse, cu circa 20%;

* cresterea pretului energiei electrice la consumatorul final, cu toate taxele incluse, cu circa 10%;

* cresterea pretului energiei termice, in situatia eliminarii subventiilor din acest an, de minim 50%;

* crestere a pretului lemnelor de foc cu circa 10%.

Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, a atras atentia anul trecut in nenumarate pozitii publice luate, ca acest proiect nu este pentru oameni din mediul rural, care se incalzesc cu lemne, asa cum se vehiculeaza, este un proiect pentru "baietii destepti" care au construit "haotic" in zona periurbana.Ministrul Energiei spune ca gratuitatea va fi eliminata pentru consumatorii industriali, iar pentru cei casnici, racordarea va ramane gratuita insa doar intr-o limita de consum.Noua lege spune ca finantarea lucrarilor de racordare este asigurata de catre distribuitori, iar ulterior costurile se vor regasi in facturile platite de toti consumatorii."Pentru racordarea unui client la reteaua de gaze, in varf de munte, vom plati toti. La fel platim si pentru o firma care doreste sa-si racordeze cladirile la energie electrica sau gaze naturale. In plus, o astfel de masura creeaza si discriminare fata de cel care a platit, pana anul trecut, pentru propria racordare. Pe langa faptul ca a suportat singur costurile cu racordarea proprie, acesta ar urma sa plateasca si pentru racordarea celorlalti", potrivit Hotnews.ro Si pentru ca este o presiune imensa pentru a se renunta la aceasta gratuitate, Ministerul Energiei si ANRE au venit cu o solutie de mijloc. Sa elimine gratuitatea pentru firme si sa o pastreze pentru consumatorii casnici, insa doar intr-o limita de consum. Racordarea gratuita s-ar putea face pentru o limita de consum de 20 MW, iar pentru ce este in plus sa stabileasca ANRE o taxa.De asemenea, ar mai putea fi eliminat si termenul limita de 5 ani pentru recuperarea costurilor de racordare.Pe de alta parte, un studiu realizat de Asociatia Energia Inteligenta, dupa 1 iulie 2021 vor creste preturile gazelor naturale, energiei electrice, energie termice si lemnelor de foc.Inflatia declansata de aceste cresteri, la care se adauga cresterea cursului valutar, dar mai ales faptul ca ajutoarele prevazute in Legea Consumatorului Vulnerabil nu vor fi acordate decat pentru iarna 2022/2023, va aduce cel putin 4 milioane de romani in zona saraciei energetrice pentru cel putin una din formele de energie folosite, potrivit unui comunicat.Potrivit analizei, in urmatorul an vom avea parte de:"In ultimele 3 luni analizele noastre aratau tendinte crescatoare ale preturilor la diferitele forme de energie, dar ultima analiza a depasit cele mai pesimiste scenarii. Aceste evolutii se datoreaza politicilor in domeniul energiei mai vechi si mai noi. Ceea ce vedem este oglinda actiunilor noastre in domeniul energiei. Lipsa unei Legi a diminuarii Saraciei Energetice si a ajutorarii Clientului Vulnerabil, v-a crea dificultati majore pentru milioane de romani in anul urmator", a declarat presedintele AEI, Dumitru Chisalita.