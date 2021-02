Rafinaria "Steaua Romana" din Campina, infiintata in urma cu 126 de ani, intra in faliment

Pagube majora in Marele Razboi

Criza a inceput din 2003

Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Bucuresti a dispus, la termenul din data de 8 februarie, intrarea in faliment si dizolvarea societatii debitoare SC Rafinaria Steaua Romana SA, decizia putand fi atacata cu recurs in termen de sapte zile de la comunicare.Conform datelor de pe site-ul www.steauaromana.ro , rafinaria de la Campina a fost, in ultimul secol, un obiectiv reprezentantiv al orasului, la darea ei in folosinta fiind considerata drept cea mai moderna si mai mare dintre rafinariile din Europa."In anul 1897, dupa ce rafinaria a achizitionat in intregime zona petroliera din jurul orasului Campina, devine o moderna rafinarie, pe o suprafata de 13,5 hectare. La darea ei in folosinta, era considerata cea mai moderna si cea mai mare dintre rafinariile din Europa. (...)Construirea rafinariei, precum si rezultatele obtinute in numai cativa ani au declansat o adevarata revolutie industriala si sociala pentru orasul Campina si imprejurimi. In numai cativa ani, au fost construite mai multe strazi noi, pavate, s-a introdus apa curenta la robinet si iluminatul electric", arata sursa citata. In timpul Primului Razboi Mondial, rafinaria din Campina a suferit pagube majore, insa dupa razboi a fost refacuta, perioada interbelica fiind considerata perioada de glorie a rafinariei "Steaua Romana", cand au fost modernizate instalatiile, au fost cumparate utilaje noi, ajungandu-se la prelucrarea unei cantitati record de 1,4 milioane tone de titei/an.Dupa nationalizare, rafinaria a trecut in subordinea Societatii "Petrolifere Muntenia" si apoi la "Sovrom-Trustul Prelucrare", se arata in volumul "Steaua Romana Campina 1895-1995. Istoria unei rafinarii centenare". Potrivit sursei citate, rafinaria a regresat in perioada de pana la Revolutia din 1989, iar dupa Revolutie a inceput traversarea perioadei de tranzitie de la economia centralizata la economia de piata. "Dupa trecerea perioadei de incertitudine, s-a trecut la reorganizarea noilor structuri in intreprindere. (...)Anul 1992 a constituit inceperea punerii in aplicare a acestui plan ambitios axat pe trei directii: valorificarea superioara a tonei de titei, reducerea consumurilor energetice si a cheltuielilor de prelucrare, reducerea impactului cu mediul. (...) In anul 1994 a inceput procesul de privatizare a societatii (...), finalizarea fiind in primul semestru al anului 1995", se mai precizeaza in acest volum.Privatizarea a fost, pentru angajatii rafinariei, ca o gura de aer, ei sperand ca noii actionari vor face investitiile necesare.Incet, incet, rafinaria, singura din Romania care producea parafina, a intrat in criza , primul blocaj major fiind inregistrat in 2003, iar al doilea - in 2008.In 2013, societatea a intrat in insolventa, iar ulterior activele au fost scoase la vanzare.