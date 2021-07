Romanii care lucreaza in gospodarie ar urma sa achite impozit pe venit si contributii sociale. "1,2 milioane de persoane ar putea obtine drepturi"

Este vorba despre cei care presteaza pentru alte persoane activitati gospodaresti precum cele de menaj casnic, pregatirea mesei, gradinarit, ingrijirea animalelor de companie. Sunt incluse si alte activitati care au legatura strict cu gospodaria unei familii sau a unei persoane singure.Raluca Turcan a precizat ca a discutat cu reprezentantii patronatelor si ai sindicatelor despre reglementarea activitatilor casnice."Am dezbatut astazi reglementarea activitatilor casnice cu reprezentantii patronatelor si ai sindicatelor, avand cu totii convingerea ca acest demers va aduce o serie de avantaje pentru piata muncii si pentru sistemul public de pensii, dar mai ales pentru toti cei care astazi muncesc in acest fel, fara a fi asigurati medical si fara a putea sa obtina un drept de pensie.Potrivit datelor INS, avem 39% din populatie inactiva si estimam ca aproximativ 1,2 milioane de persoane ar putea obtine aceste drepturi odata ce activitatile casnice, care in prezent se desfasoara majoritar la negru, vor fi reglementate corespunzator", a notat ministrul.Raluca Turcan a subliniat ca efectele acestui proiect vor consta in reducerea muncii nedeclarate, in introducerea de categorii profesionale care nu se regasesc in prezent in piata muncii si in cresterea numarului celor care vor plati contributii de asigurari sociale pentru a avea acces la servicii medicale ori la obtinerea unui drept de pensie."Ne dorim ca aceste activitati sa fie accesibile somerilor indemnizati si beneficiarilor de venit minim garantat si lucram pentru a obtine cea mai buna varianta tehnica, astfel incat activitatile casnice sa fie suficient de atractive pentru ca oamenii sa prefere sa lucreze legal, nu la negru", a adaugat ea.