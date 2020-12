BNR: Aplicarea unor solutii extreme pentru economie, cu efecte mai daunatoare decat boala initiala

Masurile guvernelor, mai daunatoare decat boala insasi

Cum a aratat economia in 2020

"Pana cand vaccinul sau alte solutii medicale eficiente devin disponibile pe scara larga, factorii de decizie din tarile afectate grav de epidemie sunt obligati sa gaseasca calea ingusta intre doua alternative extreme", se arata in raportul BNR Pe de o parte, daca nu se impun masuri restrictive, SARS-CoV-2 se poate raspandi deosebit de repede. In Europa, in timpul valului de primavara, estimarile au sugerat ca, in medie, o persoana infectata a transmis virusul catre alte 2-3 persoane.Practic, aceasta inseamna ca numarul cazurilor active se poate dubla sau chiar tripla in doar doua saptamani."Intr-o luna, acest ritm alert ar conduce la 4-9 si, in sase saptamani, la 8-27 de persoane infectate. Capacitatile sistemelor de sanatate, atat in Europa de Vest cat si pe plan intern, nu ar putea sa faca fata unui astfel de val exponential. In acest scenariu extrem, absenta interventiei ar putea duce la o criza umanitara, tulburari sociale si alte potentiale daune sistemice cu efecte negative severe nu numai pe termen scurt, ci si pe termen mediu si lung", se mai arata in raporul BNR.In acest context ipotetic, un colaps economic ar parea sa fie inevitabil, avertizeaza expertii bancii nationale.Acestia afirma ca cealalta optiune extrema disponibila factorilor de decizie ar fi impunerea unor masuri de inchidere generalizata a economiilor."Din pacate, majoritatea tarilor, inclusiv Romania, au fost fortate de inrautatirea conditiilor de pe plan sanitar sa utilizeze astfel de instrumente in anumite faze ale crizei coronavirus. Aceasta abordare este foarte eficienta in combaterea epidemiei, insa implica costuri economice imediate si deosebit de ridicate", mai spun economistii.Din punct de vedere economic, in acest scenariu exista riscul ca aplicarea acestor solutii sa aiba efecte secundare mai daunatoare decat boala initiala."In concluzie, pare ca alegerea nu este una simpla si usoara, intrucat ambele optiuni extreme implica o povara exceptional de grea pentru societate si economie. Prin urmare, in aceasta perioada dificila, este o responsabilitate, dar si un interes comun al indivizilor si a factorilor de decizie sa caute o solutie de compromis care se afla undeva intre cele doua optiuni extreme", se mai arata in raport.Cele mai recente date ale Institutului National de Statistica (INS) au aratat ca, in termeni trimestriali, economia Romaniei a inregistrat o rata de crestere robusta, de 5,6%, in trimestrul III al anului 2020, recuperand partial pierderea de 12,2% din trimestrul II.Astfel, in comparatie anuala, PIB -ul tarii s-a diminuat cu "doar" 6,0% in trimestrul III dupa o contractie de 10,3% in trimestrul II.Rata de crestere trimestriala din trimestrul III (5,6%) corespunde unui nou record istoric, totusi, se situeaza cu o marja semnificativa sub asteptarile preliminare ale specialistilor.In acelasi timp, performanta economiei romanesti in trimestrul III pare sa fie si sub cele inregistrate la nivelul UE: scaderea anuala medie a membrilor UE a fost de 4,2% (vs. 6,0% in Romania).Prin urmare, initial, cifrele PIB agregate au cauzat o dezamagire in randul analistilor. Insa, trebuie mentionat faptul ca surpriza negativa se datoreaza exclusiv evolutiei slabe a sectorului agriculturii ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile din acest an."Ponderea acestui sector primar in PIB-ul trimestrului III este deosebit de ridicata, iar astfel o scadere profunda a agriculturii se transpune intr-o contributie negativa semnificativa la formarea PIB. Eliminand efectul specific al agriculturii, in trimestrul III economia Romaniei ar fi crescut cu 7,5% (termeni trimestriali) iar fata de perioada corespunzatoare din anul precedent, ar fi inregistrat un declin de 3,6%", mai spune raportul.In ceea ce priveste evolutia conditiilor financiare, este important de mentionat faptul ca dupa o perioada extrem de agitata imediat dupa izbucnirea pandemiei, detensionarea presiunilor a inceput relativ repede.Apoi, in trimestrul III, se poate observa o consolidare a situatiei in baza indicatorului publicat de BCE (indicele incearca sa masoare nivelul stresului financiar), acesta stabilizandu-se la valori relativ scazute.