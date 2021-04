Raport Moneycorp: Indisciplina financiara atinge un minim istoric. Afacerile incep sa-si revina

Noi instrumente de business

Avantajele fintech-urilor

O piata in crestere

Unul dintre indicatorii cei mai relevanti privind evolutia business-ului il reprezinta statisticile de la Centrala Incidentelor de Plati ( BNR ), care indica modul in care banii circula in economie.Iar vestea buna este ca, in primul trimestru din 2021, sumele refuzate la plata, cu instrumente de debit, au ajuns la un minim istoric, de aprox. 300 de milioane de lei. Spre comparatie, anul trecut, inainte de debutul crizei, in T1 2020, suma totata raportata de BNR era dubla (607,5 mil.lei).Numarul titularilor de cont care au generat incidente de plata a atins, de asemenea, un nivel minim istoric, de numai 3930, dintre care 3917 erau persoane juridice si numai 13 persoane fizice.Spre comparatie, anul trecut, in primele trei luni, erau inregistrate 5941 de cazuri, din care 5921 erau persoane juridice.Numarul persoanelor cu risc a atins, de asemenea, in primul trimestru un nivel minim record, de 2494, dintre care 2483 erau persoane juridice. Cu mai mult de 10 ani in urma, in aceeasi perioada (T1 2010), numarul persoanelor cu risc este de 10 ori mai mare (27.587), din care 679 erau persoane fizice si 26.908 erau persoane juridice."2020 si mai ales 2021 a adus un plus de responsabilitate in business-ul romanesc, un trend care, privind in urma, a evoluat de la an la an. Daca in februarie 2010, sumele refuzate la plata cu instrumente de debit depaseau 720 milioane de lei, acum suntem la numai 76,7 milioane lei. Un exemplu care vine sa confirme ca mediul de business s-a maturizat", afirma Cosmin Bucur, CEO-ul Moneycorp Romania.Dinamica pozitiva a acestui indicator este sugerata si de statistica privind numarul persoanelor aflate in interdictie bancara care a scazut de la 724 in februarie 2010 la numai 16 in a doua luna din 2021 - un record al ultimilor 10 ani. In martie 2020, 22 de firme se aflau in interdictie bancara.Imbunatatirea semnificativa a comportamentului financiar al companiilor romanesti se datoreaza si implementarii noilor tehnologii si servicii de business care vin sa ofere un plus de incredere si eficienta in economia romaneasca.De la companiile care ofera servicii de business information la cele care asigura managementul riscului de credit, factoring, solutii corporate finantari, plati si schimburi valutare, sectorul Fintech a venit sa ofere un plus de eficienta in mediul de business."Segmentul Fintech este unul dintre domeniile care a facut pasi semnificativi in ultimii ani, iar perioada de pandemie a influentat si mai mult dinamica acestui sector, in contextul in care ofera, in general, costuri mai reduse, o viteza mai buna de gestiune si implementare si un "user experience" net superior proceselor clasice. Solutiile de plata, schimb valutar, gestiune facturi, informatii financiare, crowdfunding si gestiune financiara online din Romania se ridica la un nivel foarte competitiv, reprezentand un vector important pentru relansarea economica", afirma Cosmin Bucur, CEO-ul Moneycorp Romania.Peste 2400 de companii ofera, in prezent, servicii digitalizate in sectorul financiar, in crestere cu 1188 fata de anul 2010.Potrivit Moneycorp, cresterea interesului pentru solutiile financiare & software oferite de fintech-urile romanesti se datoreaza modelului de business, adaptat noii realitati economice."Serviciile oferite de fintech-uri au atras un tot mai mare interes pentru ca s-au adaptat mai rapid noilor realitati economice. Solutiile financiare la cheie, de exemplu in zona serviciilor de schimb valutar, au reprezentat in 2020 un punct de interes pentru companii din toate domeniile de activitate, de la industrie la agricultura comert , industria auto etc., aflate in cautarea redefinirii modelului de business", afirma Claudiu Ghebaru, Senior Dealer Moneycorp.Inovatia in acest domeniu si interesul in crestere al companiilor din Romania pentru astfel de servicii suport au determinat si bancile sa dezvolte solutii in acest segment."Avem deja solutii de plata cu telefonul, cu smartwatch-ul, nu cred ca mai exista institutie bancara care sa nu aiba o solutie de gestiune financiara pentru smartphone. Acest solutii reprezinta un avantaj pentru publicul larg, insa pentru mediul de business exista inca loc de inovatie si optimizare", a declarat Sebastian Bacioiu, Head of Dealing al Moneycorp Romania.Chiar daca a crescut semnificativ in ultimii ani, sectorul fintech din Romania nu a atins inca maturitatea."Sectorul fintech din Romania reprezinta un domeniu in plin avant, dovada interesul bancilor traditionale pentru preluarea unor companii din acest segment sau adoptarea rapida de technologie prin asociere. Pe masura ce digitalizarea se va extinde in economie, ea va fi adoptata si de sectorul bugetar si un semnal incurajator il vedem inclusiv in proiectul de buget pe 2021. Interesul investitorilor pentru fintech va creste exponential dar adevaratul castigator va fi clientul. Printre avantajele oferite de fintech-uri se afla agilitatea si rapiditatea executiei, centrarea pe nevoile clientilor care sunt din ce in ce mai orientati catre tehnologie si accesibilitate. Toate aceste business-uri, cum este si Moneycorp, sunt gandite sa creasca eficienta operatiunilor, sa optimizeze costurile si sa imbunatateasca experienta clientilor, venind in intampinarea nevoilor lor in continua schimbare" a completat Cosmin Bucur.Un argument in plus pentru evolutia acestui sector il reprezinta implementarea Directivei Europene Privind Serviciile de Plata 2 (PSD2), care, in esenta, elimina monopolul bancilor in industria serviciilor financiare si redefineste regulile in materie.Relevanta, din acest punct de vedere, este evolutia fintech-urilor la nivel international, un indicator privind tendintele economice mondiale, parte a celei de-a patra revolutii industriale - Industry 4.0 (digitalizare & robotizare).Potrivit datelor Accenture, sectorul fintech a atras in 2019 investitii de 55,3 miliarde de dolari.In prima parte a anului 2020, potrivit KPMG, investitiile globale in sectorul fintech au depasit 26,5 miliarde de dolari, iar perspectivele indica o crestere de 23,58% pana in 2025 (Research and Markets)Potrivit Reports and Data, serviciile digitale Peer-to-peer (P2P), un segment important in industria fintech, valoarea platilor efectuate vor atinge un nivel de 567,3 miliarde de dolari in 2026, fata de numai 43,1 miliarde in 2018.Grand View Research afirma ca alte doua servicii importante oferite de Fintech-uri, tehnologiile blockchain si regtech se anunta a avea cea mai mare crestere din industrie. Tehnologia Blockchain ar urma sa valoreze peste 20 miliarde de dolari in 2024 (Transparency Market Research)De la serviciul de plati online, la gestiunea facturilor, solutii de plata rapida, securitatea datelor si informatii de business, toate aceste solutii reprezinta viitorul intr-o piata financiara in care digitalizarea, ofertele personalizate si inteligenta artificiala vin sa stimuleze dezvoltarea economica, arata analiza Moneycorp."Romania se afla, in 2021, pe o traiectorie pozitiva, dovada gradul rapid si sustinut de adoptare a acestor solutii digitale. Anul pandemiei a adus un boost semnificativ mai ales pentru sectorul de e-commerce, dar si pentru solutiile corporate. Revenirea economica, preconizata pentru a doua parte a anului, va influenta si mai mult aceasta tendinta pozitiva", a adaugat Sebastian Bacioiu, Head of Dealing in cadrul Moneycorp.