Raportul controlului la Metrorex: Toti angajatii companiei au primit spor de metrou, ceea ce a fost o masura abuziva. 87% din cheltuielile cu salariile au fost sporuri

Potrivit documentului, in anul 2020, toti angajatii companiei au primit spor de metrou, ceea ce a fost o masura abuziva, intrucat acest spor trebuia sa se acorde (in cuantum de 20, 27, 34 au 40% din salariul de baza) doar personalului de metrou care lucreaza "in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase".Mai mult, in ceea ce priveste situatia cheltuielilor cu salariile aferente anului trecut, raportat la valoarea totala a salariilor pentru timpul efectiv lucrat, in suma de 270,08 milioane lei, valoarea totala a sporurilor acordate a fost de 234,73 milioane lei (87%). Raportul corpului de control mai arata ca Metrorex a achitat facturi sindicatului (Uniunea Sindicatul Liber Metrou - USLM) de peste 4 milioane lei, fara a fi incheiat un contract in acest sens. Astfel, Metrorex a platit catre Metrorex facturi de 2,24 milioane lei in 2019 si de 1,9 milioane lei in 2020, aferente decontarii unor servicii prevazute in contractul colectiv de munca.Serviciile presupuneau ca: salariatii care efectueaza concediul de odihna pe baza de bilete de odihna in tara sau in afara tarii au dreptul a decontarea a 75% din valoarea totala a biletelor de odihna si tratament, in limita cuantumului stabilit si de 75% din valoarea totala achitata a biletelor de odihna eliberate de sindicat sau agentii de turism pentru sejururi in tara sau in afara tarii, in limita tarifelor aplicate biletelor de odihna liberate de sindicat."Consideram ca se impune sesizarea Curtii de Conturi a Romaniei pentru efectuarea verificarilor in legatura cu aspectele constatate si aplicarea, dupa caz, a sanctiunilor prevazute de lege", se arata in document.Mai mult, la nivelul Metrorex s-au incheiat mai multe contracte de asociere in participatiune dezavantajoase pentru compania de stat din punct de vedere financiar.Corpul de control arata totodata ca se impune efectuarea tuturor demersurilor legale pentru a determina firma Spectacular OOH&Printing "sa elibereze spatiile ocupate in prezent abuziv". O alta neregula este ca ultima inventariere a spatiilor din metrou a fost facuta in anul 2018.Prin raportul corpului de control s-a propus sesizarea organelor de urmarire penala, abilitate pentru efectuarea cercetarilor cu privire la fapte "in rem" si aplicarea masurilor prevazute de lege.