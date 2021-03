Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,2% in februarie. Energia electrica s-a scumpit cel mai mult

Energia electrica s-a scumpit cel mai mult

Preturi mai mari la fasole si ulei

"Preturile de consum in luna februarie 2021 comparativ cu luna februarie 2020 au crescut cu 3,2%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,5%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2020- februarie 2021) fata de precedentele 12 luni (martie 2019 - februarie 2020 ), calculata pe baza IPC, este 2,6%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 2,1%", precizeaza INS.Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) estimeaza o inflatie de 2% la sfarsitul primului trimestru din acest an, de 2,2% la finalul trimestrului II si de 2,4% la sfarsitul trimestrului III. La finalul anului se estimeaza o inflatie de 2,5%. Energia electrica s-a scumpit cel mai mult in luna februarie a acestui an comparativ cu februarie 2020, cu un avans al pretului de 17,2%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi.Pe segmentul marfurilor alimentare, cea mai semnificativa crestere de pret a fost consemnata la fasole boabe si alte leguminoase (plus 16,07%) si ulei comestibil (plus 11,45%) in acelasi interval de referinta, in timp ce in sectorul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit telefonia (plus 9,16%) si serviciile de igiena si cosmetica (plus 5,89%).In februarie 2021, comparativ cu februarie 2020, cele mai importante scaderi de pret au fost inregistrate la cartofi, cu 28,79%, serviciile de trafic aerian, cu 20,12% si gaze naturale - minus 2,18%.Comparativ cu prima luna din acest an, in februarie cel mai mult s-au scumpit serviciile postale (plus 4,28%), legumele si conservele de legume (plus 2,35%) si combustibilii (plus 2,22%). Pe de alta parte, cele mai importante scaderi de pret au fost consemnate in sectorul de trafic aerian (minus 19,55%).In randul produselor alimentare, ouale au fost mai ieftine cu 0,7%. In ceea ce priveste marfurile nealimentare, incaltamintea din piele s-a ieftinit cu 0,02%.