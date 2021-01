Statul roman isi bate joc de tine daca esti bun-platnic. Cum continua strategia de pasuire a datornicilor mari sau mici

Dupa ce anul trecut statul roman a decis ca toti cei care au rate le pot amana pana la noua luni, in 2021 a prelungit masura, dar i-a adus cateva adaugiri, pentru a mai tempera entuziasmul romanilor de a nu-si plati ratele.Iar acum, a venit cu o noua amnistie fiscala pentru romanii care au datorii la stat. In principiu, acestia sunt pasuiti de dobanzi si penalitati, daca isi platesc principalul datoriei.Astfel ca, potrivit OUG 226/2020, romanii care aveau datorii la buget in 31 martie 2020, pot cere anularea dobanzilor si a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale pana la 31 martie 2021.Legea spune ca aceia care vor sa beneficieze de amnistierea fiscala prevazuta de OUG nr. 69/2020 trebuie sa achite integral obligatiile fiscale principale restante la data de 31 martie 2020 pana la data depunerii cererii pentru anulare, sa achite integral obligatiile fiscale principale si accesorii restante exceptate de la amnistia fiscala si sa depuna toate declaratiile fiscale obligatorii completate corect si conform cu realitatea."Aceste masuri ar trebui aplicate caz cu caz in baza unei grile foarte bine stabilite, astfel incat sa evitam amanarea unor plati si a unor rate doar din prisma potentialului oferit de autoritati. Chiar si BNR in ultimul raport privind situatia creditelor bancare remarca faptul ca aceasta fereastra de oporturnitate a fost folosita de catre cei care au credite, pur si simplu, fara a avea dificultatile financiare care sa necesite aceste demers. Deci trebuie privite cu mare atentie toate masurile de ordin fiscal si financiar", ne-a declarat Adrian Negrescu, consultant in economie.Potrivit lui, facilitatile oferite persoanelor fizice trebuie reglementate in asa fel incat sa fie evitate programele de ajutorare sa fie folosite abuziv si care, pe de alta partea, limiteaza ajutorarea segmentelor de companii si de persoane care au cu adevarat nevoie de ajutor."In momentul in care tu ca stat te concentrezi sa ajuti pe toata lumea, privezi de anumite fonduri pe cei care au cu adevarat nevoie de masurile pe care tu ar trebui sa le impui", a declarat Negrescu.