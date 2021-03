Razboiul comercial dintre UE, SUA si Marea Britanie. Cum au pierdut europenii milioane de doze de vaccin anti-Covid-19

Teapa luata de UE

Acesta este si cazul noului razboi pe vaccinuri intre Uniunea Europeana pe de o parte si Marea Britanie si SUA, de cealalta parte.In timp ce UE si-a respectat parteneriatul de a livra la timp toate vaccinurile promise, cele doua state nu mai vor sa-si achite obligatiile fata de Europa, alegand sa pastreze vaccinurile care trebuiau livrate catre tarile din blocul european.Atat SUA, cat si Marea Britanie au mizat pe propriile legi pentru a bloca exportul de vaccinuri in timp ce UE livra in continuare catre cele doua state. In primul rand, SUA a interzis orice export de vaccin produs pe teritoriul sau prin Defence Production Act, o lege din anii 1950 care permite presedintelui sa ia mai multe masuri menite sa protejeze si sa sanctioneze populatia in conditii deosebite. In cazul pandemiei, este vorba de orice produs medical care se produce in SUA ramane pe teritoriul SUA.Legea a mai fost folosita de cateva ori din 1950 pana acum. In timpul razboiului din Coreea, in anii '80 odata cu inovatiile din tehonologie, iar in ultimul an, de doua ori, o data de presedintele Donald Trump in 8 decembrie 2020, cand a interzis exportul de vaccinuri, si pe 21 ianuarie de presedintele Joe Biden pe acelasi subiect.In cazul Marii Britanii este si mai simplu. Statul a finantat producerea vaccinului Oxford/AstraZeneca si prin urmare poate decide ce se intampla cu acesta. Asa ca UE s-a trezit lasata pe din afara cu cota ei de vaccinuri care ar fi trebuit sa vina dinspre producatorii de vaccinuri din State si Marea Britanie.UE, prin statele europene care au fabrici de vaccin pe teritoriul lor, nu are nici un fel de astfel de lege, asa ca acum toate tarile din blocul comunitar s-au trezit ca nu au destule vaccinuri.Mai mult, UE nu numai ca a exportat vaccin catre SUA si catre Marea Britanie, dar a mai trimis zeci de milioane de vaccin Pfizer si AstraZeneca catre state precum Japonia, Canada si altele.In aceste conditii, presedintele Joe Biden a anuntat ca programul lor de vaccinare este mult devansat pentru ca au atins cota de 100 de milioane de vaccinati cu cel putin un vaccin si peste 12% din populatie are deja ambele injectii facute. Marea Britanie se lauda si ea cu un progres notabil in ceea ce tine de vaccinarea propriei populatii.Intre timp ce aceste state se lauda ca le merge bine, Comisia Europeana, prin vocea presedintelui CE, Ursula von der Leyen , a anuntat ca tarile sarace vor trebui sa se descurce fara vaccin deocamdata pentru ca UE nu le poate livra asa cum a promis. Culmea tupeului vine tot dinspre Marea Britanie ai carei oficiali au calificat decizia UE ca fiind una contraproductiva.Producatorii de vaccin din UE au exportat deja 41 de milioane de vaccinuri catre 33 de state inca din februarie, facand din blocul comunitar unul dintre cei mai mari exportatori de vaccin anti-COVID, afirma Ursula von der Leyen."Nu pot sa le explic cetatenilor europeni de ce exportam milioane de doze de vaccin in tari care produc vaccinul pentru ele si nu ne trimit nimic inapoi. Acesta a fost un inceput dificil, dar vestea buna este ca am facut progrese. Acum, daca ne uitam la ceea ce a fost livrat, vedem ca BioNTech-Pfizer si Moderna isi indeplinesc contractele. Deci, pentru primul trimestru, BioNTech-Pfizer va livra 66 de milioane de doze, cat a fost contractat. Si Moderna va livra 10 milioane de doze, atat cat a fost contractat pentru primul trimestru", a mai spus aceasta.Dupa cum stim, vaccinul AstraZeneca a fost unul cu probleme pentru anumite persoane, dar s-a reluat vaccinarea cu acesta. Chiar si asa, britanicii tin cu dintii de propriile productii."Stim, de asemenea, ca AstraZeneca, din pacate, a fost subprodus si sub-livrat. Si acest lucru dureros, desigur, a redus viteza campaniei de vaccinare. Acum, cifrele sunt ca, in primul trimestru, AstraZeneca trebuia sa livreze 90 de milioane de doze. Prima oara au redus livrarea la 40 de milioane de doze de vaccin, iar acum, ne-au anunta ca vor livra doar 30 de milioane de vaccinuri, in primul trimestru. Daca AstraZeneca indeplineste ceea ce au promis acum pana la sfarsitul acestui trimestru, vom livra in total 100 de milioane de doze cetatenilor europeni pana la sfarsitul lunii martie.Oficialul Comisiei a reamintit ca din aprilie catre UE ar urma sa vina si 55 de milioane de doze din Johnson&Johnson , vaccin intr-o singura doza. De asemenea, ar urma sa mai vina alte 200 de milioane de doze de la Pfizer si alte 35 de milioane de doze de la Moderna."Cat despre AstraZeneca, acestia vor livra doar vreo 70 de milioane de doze, in conditiile in care ar fi trebuit sa livreze 180 de milioane de doza cate au fost contractate. Si vreau sa fiu clara cu privire la reciprocitate: daca situatia nu se schimba, va trebui sa reflectam asupra modului in care exporturile catre tarile producatoare de vaccinuri depind de nivelul lor de deschidere.Deci, se exporta foarte mult in tari care produc ele insele vaccinuri . Cu alte cuvinte, se doresc livrari fiabile de vaccinuri."Vrem sa vedem cresteri ale contractelor, vrem sa vedem reciprocitate si proportionalitate in exporturi . Si suntem gata sa folosim orice instrument de care avem nevoie pentru a livra acest lucru. Este vorba despre asigurarea faptului ca Europa primeste partea sa echitabila. Vom investi si mai mult in capacitatea Europei, dincolo de aceasta faza acuta. Colaboram cu companii de incredere pentru a asigura aprovizionarea pe termen lung", si-a inchis ultima declaratie von der Leyen.Cu toate acestea, Uniunea Europeana a amenintat ca daca statele care trebuiau sa livreze vaccine catre UE nu-si respecta promisiunea, Executivul european va bloca orice export de vaccine catre respectivele state. Ca o comparatie, potrivit BBC, Marea Britanie are vaccinata peste 40% din populatie, in timp ce UE a ajuns de abia la 12%.In fata amenintarii ca UE va opri exportul de doze de vaccin, ministrul Apararii din Marea Britanie, Ben Wallace, le-a cerut autoritatilor europene "sa se comporte matur" pentru ca toata planeta ne priveste. Acesta a argumentat ca UE ar trebui sa-si respecte contractele asa cum a promis.