Reactia ministrului Energiei dupa explozia de la Petromidia: "Deocamdata nu cred ca vom avea probleme cu stocurile de carburanti"

"Din datele pe care le avem in prezent, nu cred ca vor fi probleme cu stocurile. Am discutat si cu reprezentantii OMV Petrom , care sunt in contact permanent cu cei de la Petromidia, si nu intrevad nici ei probleme. Aceasta este analiza de la momentul de fata, dar efectele depind de pagubele care vor fi inregistrate la rafinaria Petromidia si de cat timp va fi aceasta inchisa", a spus Popescu.Potrivit acestuia, secretarul de stat in Ministerul Energiei George Niculescu se afla la locul exploziei."Am cerut celor de la Rompetrol o nota de informare privind stocurile de carburanti si acum asteptam raspunsul. Din primele informatii, depozitele nu au fost afectate de incendiu", a completat ministrul. Incendiul care a izbucnit vineri la rafinaria Petromidia, detinuta de grupul KMGI, fostul Rompetrol Group, s-a produs la instalatia de hidrofinare petrol motorina, iar toate procesele tehnologice din cadrul rafinariei au fost sistate, a informat compania."In cursul acestei zile, a avut loc un incident pe platforma rafinariei Petromidia , in cadrul instalatiei de hidrofinare petrol motorina (HPM). Conform procedurilor interne de gestionare a situatiilor de criza , procesele tehnologice din cadrul rafinariei au fost sistate in conditii de siguranta", spun reprezentantii Rompetrol.Petromidia Navodari este cea mai mare rafinarie din Romania si una dintre cele mai moderne din zona Marii Negre si Marii Mediterane.Rafinaria avea, la sfarsitul anului 2020, un numar de 1.119 angajati.