Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavoda, oprit in mod planificat pe 9 mai pentru lucrari de mentenanta

"Nuclearelectrica anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata incepand cu data de 9 mai 2021. Desincronizarea de la Sistemul Energetic National va avea loc la ora 11:00. Opririle planificate reprezinta proiecte complexe, initiate cu 24 de luni anterior datei planificate, avand o echipa de management de proiect, grafic de realizare, planificare de resurse umane si bugetare corespunzatoare", a informat compania.In perioada opririi planificate, se vor efectua activitati din urmatoarele programe: programul de mentenanta preventiva/ corectiva; programul de inspectii; programul de testare obligatorie pe perioada opririlor planificate; programul de implementare modificari."Lucrarile se vor executa in conditii de siguranta pentru personalul centralei, public si mediul inconjurator, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavoda si cu respectarea tuturor masurilor de protectie impotriva COVID 19", a precizat compania.Nuclearelectrica a realizat in 2020 un profit net de 684,7 milioane lei, in crestere cu 27,8% fata de anul 2019, in timp ce veniturile din exploatare au urcat cu 3,4%, la 2,5 miliarde lei.De asemenea, productia de energie a crescut in 2020 cu 2%, la 10.558 GWh, de la 10.347 GWh in 2019. Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii.