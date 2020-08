Reactorul 2 de la Centrala Nucleara Cernavoda s-a deconectat automat de la sistemul energetic in urma unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii

"SN Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 29 augusut 2020, din cauza aparitiei unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii, fara impact pe partea nucleara.Specialistii CNE Cernavoda lucreaza la remedierea cauzei in vedere reconectarii Unitatii 2 la SEN. Deconectarea automata s-a produs in conditii de sigurata, toate sistemele unitatii functionand conform proiectului", se arata in comunicatul citat.Totodata, reprezentantii Nuclearelectrica transmit ca deconectarea automata a Unitatii 2, precum si lucrarile de remediere a disfunctionalitatii nu au un impact advers asupra securitatii nucleare a reactorului, asupra personalului unitatii, a populatiei sau a mediului inconjurator.Specialistii companiei cu capital majoritar de stat lucreaza acum la remedierea cauzei, pentru a reconecta Unitatea 2 la Sistemul Energetic National.