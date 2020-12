Recensamantul populatiei 2021: 392 de milioane de lei pentru "inventarul" romanilor. Cati bani va primi un recenzor pentru fiecare chestionar completat

Cu cat vor fi platiti pe ora recenzorii

Plati mai mari pentru recenzorii din orase si comune izolate sau dispersate

Ce obligatii au recenzorii

Suma pentru plata recenzorilor si a tuturor celor care se vor implica in proiect va ajunge la 192 de milioane, aceasta urmand sa fie luata din incasarile de TVA."Plata recenzorilor pentru autorecenzare asistata, recenzorilor sefi si coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al Bucurestiului, oras sau comuna se realizeaza in anul 2021 de la bugetele unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale, in limita a 192 milioane lei, din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu aceasta destinatie in anexa la Legea bugetului de stat", se arata in proiectul de HG.Documentul mai arata ca recenzorii vor fi platiti cu 23,25 de lei pe ora, fara a depasi suma bruta de 8.000 de lei pentru doua luni de contractare de servicii. Mai mult, plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisa se va face in functie de tipul de chestionar la un tarif de 8 lei pe chestionarul pentru recenzarea persoanelor si de 5 lei pe chestionar pentru chestionarul pentru recenzarea locuintelor, fara a depasi suma bruta de 8.000 de lei pentru doua luni de contractare a serviciilor.La fel vor fi platiti si recenzorii sefi si coordonatorii la nivel de municipiu, sector al Bucurestiului, oras sau comuna.Pentru orasele si comunele izolate sau disperate teritorial, plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisa se face in functie de tipul de chestionar la un tarif de 10 lei pentru chestionarul pentru recenzarea persoanelor si de 6 lei pentru chestionarul pentru recenzarea locuintelor, fara de depasi 8.000 de lei brut.Orase si comune izolate sunt definite de stat ca fiind cele care se afla la o distanta mai mare de 20 km in linie dreapta de drumurile nationale si europene sau autostrazi. In schimb, orase sau comune dispersate teritorial sunt cele care au un indice de dispersie al asezarilor mai mic de 5, in conformitate cu situatia calculata de INS la ultimul recensamant. Adica este vorba despre o densitate foarte scazuta a locuintelor pe suprafata raportata a intravilanului.In schimb, foarte bine remunerati vor fi coordonatorii la nivel de judet. Acestia vor fi platiti cu 34,85 de lei pe ora, dar fara a depasi suma bruta de 36.000 de lei pentru sase luni de contractare a serviciilor.Recenzorul este obligat ca inainte de recensamant sa faca o vizita preliminara a sectorului de recensamant ce i-a fost repartizat, pentru cunoasterea acestuia in detaliu, a limitelor acestuia si daca sunt bine delimitate precum si pentru identificarea eventualelor spatii nedestinate locuirii, dar care servesc drept resedinta obisnuita unor persoane.Mai mult, recenzorul este obligat sa identifice si sa sesizeze daca exista zone ale localitatii care nu sunt incluse pe harta niciunui sector de recensamant sau daca exista zone incluse in doua harti distincte. Daca exista astfel de situatii, recenzorul este obligat sa le comunice recenzorului sef sau coordonatorului.De asemenea, trebuie sa efectueze mai multe vizite la aceeasi adresa in cazul in care nu poate realiza recenzarea completa a unei adresa, locuinte, gospodarii sau a tuturor persoanelor de la respectiva adresa.