Recesiunea cuprinde economia mondiala, sfarsitul crizei nu se intrezareste

Economia mondiala este in regres: numeroase tari europene au confirmat o recesiune ce risca sa persiste in 2009, statisticile japoneze ce vor fi publicate luni se anunta si mai slabe, iar in ciuda adoptarii iminente a planului Obama, o revenire a economiei este inca departe.

Incepand de joi, numeroase state au anuntat o comprimare semnificativa a economiei in al patrulea trimestru din 2008: Franta, Germania, Spania, Italia, Olanda, Portugalia, Ungaria, Austria si Estonia, informeaza AFP preluat de Newsin.

Singurele exceptii, pentru moment, sunt Grecia, Cehia si Slovacia, ce inregistreaza in continuare crestere economica, desi la un nivel foarte scazut.

Confirmand aceasta tendinta, cele mai recente statistici realizate pentru zona euro, publicate vineri, au indicat o scadere a produsului intern brut (PIB) cu 1,5% in al patrulea trimestru, cea mai mica cifra de la infiintarea zonei.

Pentru 2009, previziunile se anunta si mai sumbre, in special pentru Spania, cu o scadere estimata la 1,6% si Franta, ce prevede o reducere a PIB-ului cu "cel putin 1%".

Ungaria a intrat in recesiune in al patrulea trimestru din 2008, dupa ce produsul intern brut (PIB) s-a comprimat cu 0,1%, fata de trimestrul anterior si cu o rata anuala de 2%.

Italia, intrata in recesiune in al treilea trimestru din 2008, a inregistrat in ultimele trei luni ale anului o scadere a produsului intern brut (PIB) cu 1,8%, fata de trimestrul precedent, si o scadere de 0,9% in anul 2008, potrivit estimarilor preliminare.

De asemenea, economia portugheza a intrat in recesiune la sfarsitul lui 2008, dupa ce produsul intern brut (PIB) a scazut cu 2% in trimestrul al patrulea, conform estimarilor publicate vineri de institutul national de statistica (INE).

Companiile franceze au facut disponibilizari masive in al patrulea trimestru, in contextul in care economia s-a comprimat in cel mai rapid ritm din ultimii 34 de ani, au indicat datele publicate vineri, pregatind economia pentru o evolutie foarte slaba in primul trimestru.

Astfel, produsul intern brut s-a comprimat cu 1,2% in ultimul trimestru din 2008, au aratat datele publicate de biroul national de statistica INSEE, scadere mai mare decat estimau analistii, ce prevedeau o scadere de 1,1%.

Insa situatia se anunta chiar mai grava pentru Japonia, care urmeaza sa publice luni cifrele de crestere din al patrulea trimestru. Economistii prevad o scadere a PIB-ului cu 3% fata de al treilea trimestru si cu 11,6% fata de perioada similara a anului precedent.

In Statele Unite, economia s-a comprimat cu 3,8% in al patrulea trimestru, potrivit datelor provizorii, cea mai slaba performanta din 1982.

Sfarsitul crizei pare sa fie departe

Sfarsitul crizei mondiale pare sa fie inca departe, in ciuda votului iminent acordat planului de relansare din Statele Unite. Cele doua camere ale Congresului se vor intruni vineri, pentru votarea planului de relansare in valoare de 789 miliarde dolari.

Prin urmare, in Statele Unite, ipoteza oficiala a unei reveniri pe crestere in acest an pare improbabila, asa cum a recunoscut si consilierul economic al presedintelui Barack Obama, Lawrence Summers, ce a afirmat ca revenirea va putea avea loc abia la inceputul lui 2010.

Guvernele incearca in continuare sa controleze situatia.Vineri si sambata, ministrii de finante ai tarilor din cadrul G7 (Germania, Canada, Statele Unite, Franta. Marea Britanie, Italia si Japonia) se vor reuni la Roma pentru a discuta situatia economica mondiala si pentru a incerca sa limiteze tendintele protectioniste.

Industriile europene au fost lovite din plin de criza financiara, in special industria auto. Grupul francez Michelin a inregistrat o scadere a profitului cu 53,8% in 2008 si se asteapta ca 2009 sa fie "un an extrem de dificil".

In cadrul transportului aerian, care inregistreaza o scadere a pasagerilor ce calatoresc in scop de afaceri, constructorul suedez Saab Aviation a pierdut 20,50% din valoarea titlurilor, iar compania franco-olandeza Air France-KLM a decis sa disponibilizeze pana la 1.200 angajati.

