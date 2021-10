Cum poți primi 50 de bani pe fiecare ambalaj de băutură returnat. Sistemul care obligă toate magazinele din România să achite banii

Guvernul a aprobat luni, 4 octombrie, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Hotărârea de Guvern (HG) care reglementează sistemul garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR).

Acest sistem presupune o garanție de 50 de bani pentru orice ambalaj de băutură achiziționată, sumă care va fi recuperată imediat ce ambalajele folosite (golite) vor fi returnate în orice magazin din România, potrivit unui comunicat de presă al ministerului. Încă este prea devreme să putem vorbi despre sancțiuni.

„SGR este o formă de răspundere extinsă a producătorului prin care operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare producători, preiau responsabilitatea pentru colectarea ambalajelor folosite în vederea sortării, tratării și reciclării acestora, în condițiile prezentei hotărâri”, potrivit proiectului.

Sistemul va fi obligatoriu pentru toate magazinele, de la cele de mici dimensiuni până la supermarketuri

Prevederile acestui HG sunt aplicabile pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a introduce pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase.

"Începând cu 1 octombrie (2022), devine obligatoriu - toate produsele din aceste categorii trebuie să fie vândute în ambalaje care au inscripţionate această marcă unică, a SGR, şi care vor fi identificate prin cod de bare", a subliniat luni, 4 octombrie, într-o conferință de presă, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna.

„Adoptarea HG-ului de astăzi este un pas firesc, având în vedere procesul de consultare publică lung și consistent, pe care l-am avut alături de toți actorii din piață: retaileri, producători, cumpărători.

Contribuția acestora este una decisivă la construcția și operaționalizarea sistemului garanție-returnare. Totodată, SGR-ul funcționează deja în peste 10 state europene, cu rezultate care ating colectarea și procesarea a circa 90% din deșeurile reciclabile puse pe piață.

Implementarea SGR-ului în România are o contribuție esențială în atingerea țintelor ambițioase de reciclare și colectare, pe care ni le-am asumat prin adoptarea OUG-urilor privind regimul deșeurilor din luna august a acestui an”, a declarat, in comunicatul de presă, ministrul.

Supravegherea implementării sistemului de garanție-returnare se va efectua de către Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor care va asigura transparența și stabilitatea sistemului și va sesiza organele competente ori de câte ori va avea cunoștință despre încălcarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute de prezenta hotărâre în sarcina operatorilor economici și a administratorului SGR.

Contravențiile variază între 4.000 lei si 50.000 lei și poate ajunge la sancțiunea complementară a suspendării temporare a activităţii operatorului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri.

Care sunt țintele de recuperare a amabalajelor, la nivel național

Totodată, acesta a mai precizat că în primul an de implementare a sistemului este vizată o rată de recuperare a ambalajelor de 65% la sticlă, plastic şi metal, urmând ca în anul al treilea de implementare să se ajungă la 85-95%.

Potrivit Hotărârii de guvern, producătorii de bere, băuturi alcoolice, ape minerale sau sucuri vor avea obligația să se înregistreze în sistemul SGR.

Garanția va fi de 50 de bani pentru toate ambalajele

Garanția va fi de 50 de bani pentru toate ambalajele de plastic, sticlă sau metal iar ambalajul va putea fi returnat „în cadrul oricărui punct de returnare organizat de către comercianți pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul ambalat și fără a putea fi condiționat de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanției în condițiile prezentei hotărâri”.

"Este o obligaţie în primul rând a producătorilor, care prin acest sistem îndeplinesc responsabilitatea pentru preluarea, transportul şi reciclarea ambalajelor în condiţiile prezentei hotărâri de guvern. (...)

Data de pornire a acestui sistem este în continuare cea pe care mi-am asumat-o în timpul verii, cu ocazia dezbaterilor dintre ministere: 1 octombrie 2022. Este un termen ambiţios. Sper să reuşească producătorii, comercianţii şi statul român să se încadreze în acest termen.

Obligaţiile comercianţilor sunt legate în primul rând de realizarea acelor puncte de preluare. Trebuie să organizeze punctele de returnare în condiţiile hotărârii de guvern, în mod automat sau manual. Trebuie să se înregistreze în sistemul SGR şi să asigure pentru consumatori posibilitatea predării ambalajelor contra acelei garanţii de 0,5 lei", a mai explicat ministrul.

Conform actului normativ, comercianţii vor trebui să asigure un punct de returnare a ambalajelor. În special în mediul rural, în zonele cu unităţi de vânzare mici (cu suprafaţă mai mică de 200 de metri pătraţi), aceste puncte de returnare vor putea fi realizate împreună cu autorităţile locale.

Cum primești banii inapoi

Rambursarea garanției se va face în numerar, plată pe card sau prin vouchere care vor putea fi valorificate în unitățile comerciale. Producătorii vor plăti un tarif de administrare, iar contra sumei respective, SGR va asigura recuperarea din piaţă a ambalajelor.

ambalajele SGR sunt preluate manual, valoarea garanției este returnată consumatorului final în numerar;

ambalajele SGR sunt preluate prin echipament automat de preluare, valoarea garanției este returnată consumatorului final sub formă de voucher, pe care consumatorul final, în cadrul aceluiaşi comerciant care operează echipamentul automat de preluare, îl poate preschimba în numerar sau îl poate utiliza la efectuarea cumpărăturilor;

în cazul în care consumatorul final solicită restituirea garanției în numerar, comerciantul este obligat să restituie garanția în această formă.

Administratorul sistemului va fi o societate pe acţiuni

"Acţionarii acestei societăţi vor fi asociaţiile producătorilor, asociaţiile comercianţilor. Am propus de asemenea ca statul să facă parte din structura acţionariatului, cu un procent de 20%. În ultimele luni am asistat la discuţii interminabile între producători şi comercianţi în ceea ce priveşte înfiinţarea acestei societăţi, procentele din cadrul societăţii care să fie deţinute de cele două entităţi, producători şi comercianţi. Am decis ca statul să fie un fel de mediator în cadrul acestei companii, astfel încât succesul să fie garantat", a mai declarat ministrul.

Care sunt excepțiile, potrivit proiectului

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), SGR nu se aplică produselor exportate,

comercializate în magazine tip duty-free și celor care se comercializează în mijloacele de transport internațional;

(2) Prin excepție de la prevederile art. 12 alin. (1), comercianții având structuri de vânzare cu o suprafață mai mică de 50 mp preiau ambalajele SGR și restituie consumatorului final garanția aferentă în limita unei cantități rezonabile de ambalaje SGR, în raport de media zilnică a produselor supuse SGR comercializate;

(3) Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (1) lit. e), comercianții care fac disponibile pe piața națională produse ambalate în ambalaje SGR exclusiv prin intermediul unor platforme online, nu au obligația de a organiza puncte de returnare;

(4) Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (1) lit. e), comercianții HoReCa nu au obligația de a organiza puncte de returnare;

(5) Comercianții HoReCa vor percepe garanția de la consumatorii finali doar pentru produsele

în ambalaje SGR consumate în afara structurii de vânzare, nu și pentru produsele în ambalaje SGR consumate la locul structurii de vânzare;

(6) Ambalajele SGR ale produselor consumate la locul structurii de vânzare a comercianților HoReCa vor fi colectate și gestionate de către administratorul SGR în cadrul sistemului de

garanție-returnare în aceeași manieră cu cele colectate din cadrul punctelor de returnare.

Ads