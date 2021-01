VIDEO Cum aratau primele reclame TV de la inceputul anilor '90. Vi le mai amintiti?

CITESTE SI:

Pe langa acestea, venirea Pepsi la sticla in Romania a fost ca o mana cereasca, mai ales ca pe atunci Romanii incercau sa scape de gustul Bricorului pe care voiau sa-l schimbe cu diferitele arome venite de la dozatoarele Tek.Prima reclama la sapunul Palmolive (1992) ne-a dezmortit putin mintile:Cine poate uita reclama la Asirom, compania care ne acoperea in cazul in care hotii ne spargeau casa?Pe langa Aquafresh in trei culori (spala dintii de trei ori), romanii descopereau si pasta de dinti Colgate, pe cat de educativa pe atat de atragatoare:Inainte de Colgate, venea sa ne cucereasca pasta de dinti NorveaReclama din 1991 la Pepsi avea sa ne atraga atentia printr-un sketch care atunci se dorea a fi amuzant:Bomboanele Bonibon, momentul dulce la un leu dupa care alergam cu totii cand eram miciSi pentru ca voiam sa alergam in libertate... a aparut Adidas Torsion:Iar la final, nu putea lipsi si o reclama din 1978 de la Casa de Economii si Consemnatiuni: