Un nou record atins de criptomoneda Bitcoin pentru a doua oara in zece zile. A depasit pragul de 60.000 de dolari

Criptomoneda si-a dublat valoare de la inceputul anului, potrivit Reuters Bitcoin a mai atins pragul de 60.000 de dolari pe 1 aprilie si pe 18 martie.Desi a inregistrat o crestere sustinuta, moneda virtuala vine cu riscuri pe termen lung pentru mediu. Generarea criptomonedelor necesita cantitati semnificative de putere de calcul si de energie electrica, iar cresterea achizitiilor lasa in urma o amprenta de carbon puternica.Numai in China, bitcoin va genera peste 130 de milioane de tone de emisii de carbon pana in 2024, potrivit unui nou studiu publicat in revista stiintifica Nature Communications, citat de CNN.Cantitatea de gaze cu efect de sera depaseste emisiile anuale totale din Cehia si Qatar in 2016. Blockchain-ul bitcoin ar putea consuma la fel de multa energie pe an ca tari mici si mijlocii, cum sunt Danemarca, Irlanda sau Bangladesh, potrivit lui Sinan Kufeogl, cercetator asociat in inginerie civila la Universitatea din Cambridge.