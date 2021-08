Rectificare bugetară pozitivă. Cele mai multe fonduri le va primi Ministerul Sănătăţii. Taieri masive la Ministerul Muncii

Peste 7 milioane de lei va primi în plus şi Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, peste 6 milioane Ministerul Energiei, peste 5 milioane Ministerul Mediului, peste 3 milioane Ministerul Transporturilor şi peste 2 milioane Ministerul Educaţiei.Administraţia Prezidenţială va primi bani la rectificarea bugetară, dar şi Secretariatul General al Guvernului, în timp ce de la Senat se vor tăia fonduri. Camera Deputaţilor nici nu primeşte în plus, dar nici nu i se taie din fondurile alocate iniţial.Ministerul Apărării, Ministerul de Externe şi Ministerul Cercetarii Inovarii si Digitalizarii nu primesc bani suplimentar la rectificarea bugetară.Cele mai mari tăieri de fonduri se vor înregistra la Ministerul Muncii, de unde Ministerul de Finanţe, condus intermar de premierul Florin Cîţu, îşi propune să taie peste 2,7 miliarde de lei. De asemenea, se vor tăia fonduri de la Curtea de Conturi şi de la Senat.”Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 1.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 3.320.398 mii lei şi diminuarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu suma de 3.319.398 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 1.000 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare. (2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 28.293 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 1.000 mii lei atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 29.293 mii lei”, se arată în draftul OUG pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.”Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 371.500 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 175.561 mii lei şi majorarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu suma de 547.061 mii lei, şi la cheltuieli se majorează cu suma de 371.500 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 124.810 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 54.000 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 70.810 mii lei”, se mai arată în document.”Prin derogare de la prevederile art.12, lit.b) şi c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art.26 alin.(5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, şi ale art.3 alin.(5) şi (6) din Legea nr.14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021:a) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 3.391,2 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 172,2 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru şomaj este de 1.263,7 milioane lei;c) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 367,1 milioane lei”, se mai arată în proiectul de OUG.Premierul Florin Cîţu a anunţat, luni, că a făcut o primă variantă a rectificării bugetare şi curând va transmite documentul către liderii coaliţiei de guvernare.”Pentru următoarele 6 luni, solicit mai multă responsabilitate în cheltuirea banului public şi atingerea tuturor ţintelor din buget , pe care ni le-am asumat la începutul anului”, a transmis şeful Executivului.Rectificarea bugetară urmează să fie aprobată în luna august.