Masurile de relaxare in domeniul HORECA vor avea un pret ascuns. Cum se vor regasi costurile impuse de pandemie in nota de plata a clientilor

Promisiuni de pandemie si un al patrulea val

Reprezentantul HORA se contrazice singur

Desi presedintele HORA, Dragos Petrescu a iesit ieri, 6 aprilie, la declaratii dupa intalnirea de la Guvern, masca pe care acesta o purta a starnit revolta in mediul online. Masca parea a fi una mai mult de forma, un plastic in fata gurii, pozitionata indoielnic si care parea ca nu ofera prea multa protectie.Si daca reprezentantul celor din Horeca nu pare sa tina cont de reguli cand iese in fata presei, atunci cum o vor face cei din "prima linie", chelnerii, ospatarii, barmanii, receptionerii si alti angajati?Mai mult, Petrescu a afirmat ca firmele din Horeca isi vor asuma costurile pentru testele rapide pe care le vor face clientilor, dar este contrazis si de alti reprezentanti din domeniu care spun ca aceste costuri se vor vedea in preturile bauturilor si mancarurilor oferite, dar si de analistii economici."Este o masura care arata disperarea pe care o au multi dintre investitorii din sectorul Horeca dupa un an in care nu au beneficiat de nici o sustinere din partea autoritatilor. Faptul ca acesti oameni sunt dispusi sa plateasca din propriul buzunar, dar de fapt al clientilor, arata ca au existat solutii pentru redeschiderea Horeca in conditii de siguranta sanitara", a declarat pentru Ziare.com, analistul economic Adrian Negrescu.Potrivit lui, oricate investitii au facut cei din Horeca, tot nu au reusit sa convinga autoritatile."Acest lucru arata ca asa zisul grup de experti de la Palatul Victoria lucreaza strict cu date si nu are nicio viziune legata de perspective economic, lucru pe care deja l-am anticipat. Initiativa celor din Horeca vine sa sustina necesitatea unui standard national privind masurile de siguranta sanitara, care nu exista in prezent. Nu putem lasa la latitudinea clientilor, a chelnerilor si a receptionerilor protectia impotriva virusului si de aceea este nevoie de un set de reguli foarte clare pe care firmele din acest domeniu sa le respecte. Iar daca nu le respecta sa fie sanctionate drastic", mai spune analistul economic.Acesta afirma ca autoritatile, dupa un an de zile, ar fi trebuit sa invete din experienta COVID si sa trecem dincolo de promisiunile spuse frumos la TV privind revenirea la realitate."Economia a invatat sa se descurce singura, oamenii de afaceri au incercat sa supravietuiasca, iar promisiunile se vor dovedi a fi inca o pagina frumos scrisa intr-o prezentare fara un efect direct pentru cei 500.000 de romani care lucreaza in HoReCa si domeniile conexe", a mai spune Negrescu.Legat de redeschiderea afacerilor la 1 iunie, analistul economic spune ca statul are nevoie de bani, firmele au nevoie de incasari, dar in lipsa unor masuri clare, Romania ar putea asista la un al patrulea val pandemic Tot in declaratiile recent date, acesta spune ca redeschiderea restaurantelor se va face in siguranta pentru ca angajatii se vor vaccina, dar ei nu vor fi obligati sa se vaccineze."Angajatii din industria HoReCa vor avea prioritate la vaccinare si acum lucram intr-un grup de lucru cu Comitetul de Vaccinare, in asa fel incat toti angajatii, de fapt cei din industria noastra care doresc sa se vaccineze sa poata avea acces mai facil la vaccin, iar clientii, cetatenii Romaniei care doresc sa iasa in restaurante sau in hotel, sa poata fi siguri ca marea majoritate din industria noastra este vaccinata si ei sunt in siguranta. (...) Asta am discutat si cu premierul Florin Citu astazi: nu este vorba de obligativitatea de a te vaccina, ci este evident o intentie a tuturor de a putea iesi din pandemie si vaccinul poate fi o cale, dar nu este obligatorie", a afirmat Petrescu.Legat de costuri, presedintele FIHR, Calin Ile spunea "ca orice cost care e suportat de operator se regaseste cumva, dar nu vor creste preturile datorita acestor costuri (cu testarile rapide, n.r.)".