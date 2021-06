STUDIU Aproape toti directorii de companii din Romania reduc drastic investitiile pentru 2021

Ce cred directorii din Romania

Influenta tehnologiei si a factorilor de mediu, sociali si de guvernanta asupra dezinvestitiilor

75% dintre respondentii romani au declarat ca nu au reusit sa obtina pretul asteptat in cea mai recenta cedare de active, o situatie foarte similara cu tendinta globala (79% dintre respondentii la nivel global). In acelasi timp, 70% dintre directorii executivi romani au declarat ca deficientele din analiza strategica si de portofoliu au afectat rezultatele asteptate din cedarile de active, un procent mai mic fata de cel global (77% din numarul total de respondenti la nivel mondial).In plus, conform raspunsurilor a 55% dintre respondentii locali, cea mai recenta dezinvestitie nu a generat impactul asteptat asupra multiplilor de evaluare ai companiei ramase, un procent foarte apropiat de cel global (56%).La nivelul Romaniei, 75% dintre directorii executivi cuprinsi in studiu confirma ca au pastrat prea mult timp in portofoliu unele active, desi ar fi trebuit sa le cedeze.In pofida acestor provocari si in contextul in care companiile se confrunta cu decizii dificile in privinta alocarii capitalului, majoritatea respondentilor (67% in Romania si 76% la nivel global) estimeaza o accelerare a planurilor lor de dezinvestitii ca efect al pandemiei. 85% dintre respondentii romani intentioneaza sa initieze urmatoarea dezinvestitie sau cedare de active in urmatorii doi ani, cu mult peste procentul de 56% dintre respondentii la nivel global."Indiferent unde isi are sediul compania, deciziile de cedare a unor active sau dezinvestitiile se bazeaza, de prea multe ori, pe calcule pe termen scurt. Drept urmare, am constatat in cadrul primului studiu Global Divestment, care a inclus si companii cu sediul in Romania, o concordanta semnificativa intre raspunsurile executivilor de la nivel global si cele ale executivilor locali. In fapt, cedarile de active ar trebui sa fie strans corelate cu strategia generala a companiei si vazute ca o oportunitate de transformare. Intelegerea rolului unei cedari de active in strategie este esentiala pentru valorificarea unor noi surse de crestere si majorarea valorii pentru partile interesate.", a declarat Liliana Busoiu, Associate Partner, Transaction Diligence team leader, EY RomaniaFactorii de mediu, sociali si de guvernanta (ESG) joaca un rol tot mai important in catalizarea activitatii de cedare de active. 65% dintre vanzatorii din Romania au declarat ca aspectele legate de ESG influenteaza direct planurile privind cedarea de active, fata de 46% la nivel global. In acelasi timp, factorii ESG sunt mult mai importanti in zona EMEA (pentru 47% dintre respondentii din Europa, Orientul Mijlociu si Africa) decat pe continentul american (14%).Studiul EY evidentiaza, de asemenea, ca aproape toti respondentii companiilor (90% in Romania si 94% pe plan mondial) considera ca schimbarile din mediul tehnologic le influenteaza direct planurile privind cedarea de active, in crestere de la 59% la nivel global inainte de pandemia COVID-19.Fondurile atrase prin cedarea de active au fost investite in tehnologii care sprijina activitatile de baza (de 80% dintre directorii executivi din Romania, un procent foarte apropiat de cel inregistrat la nivel global - 79%) si in piete noi, in produse sau zone geografice noi care aduc o pozitionare mai buna pentru activele ramase (65% atat in Romania, cat si la nivel global).