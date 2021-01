Guvernul Citu a amanat ieftinirea locuintelor prin OUG, dupa ce in ultimele 3 luni s-au scumpit prin lege

Ce s-a publicat in Monitorul Oficial

Ce spune legea 296/2020, promulgata de Klaus Iohannis acum nici doua saptamani

Analistii fiscali au avertizat cu privire la efectele ultimei OUG

Legea tine locuintele la preturi ridicate

Din octombrie 2020, pana la finele anului cand liberalii au facut anuntul, preturile locuintelor au crescut semnificativ, umflate de programul Noua casa si mai ales de faptul ca urma ca de la 1 ianuarie 2021, locuintele de pana in 140.000 sa aiba un TVA aplicat de 5%.Analistii financiari afirmau ca de la 1 ianuarie preturile la locuintele de pana in 140.000 de euro ar trebui sa scada pentru ca nu se mai aplica un TVA de 19%, ci unul de 5%. Din pacate nu este asa, pentru ca potrivit ultimei ordonante de urgenta date de Guvern, termenul de aplicare a TVA de 5% pentru locuintele de pana in 140.000 de euro se amana pentru 1 ianuarie 2022. Astfel ca, si pe parcursul anului 2021, locuintele de peste 450.000 de lei (cum era precizat in legea 227/2015) vor avea un TVA de 19%."(...) Tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta a unei masuri de prorogare pana la 1 ianuarie 2022 a termenului intrarii in vigoare a masurilor privind aplicarea deductibilitatii integrale a ajustarilor pentru creantele neincasate, precum si privind mahorarea la 140.000 euro a plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale ar genera un impact suplimentar asupra veniturilor bugetare (...)Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta: (...) Art. XVIII - Alineatul (1) al articolului VII din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1269 din 21 decembrie 2020 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: pct. 2) Dupa litera "e" se introduce o noua litera, litera "f", cu urmatorul cuprins: (f) prevederile art. I. 13 si 160 intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2022.Art. 160 din legea 296/2020 spune ca "livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 140.000 de euro, al carei echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data de 1 ianuarie a fiecarui an, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice.Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare".Legea 296/2020 venea sa modifice legea 227/2015 care la articolul 291, alin. 3, litera "c", pct. 3 spunea ca "livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie.Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol a locuintei, in cazul caselor de locuit individuale. In cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte, cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte".Intr-o analiza a lui Daniel Anghel, partener coordonator servicii fiscale si juridice PwC Romania, acesta atragea atentia asupra efectelor OUG."Speram ca acesta nu este un prim pas al unui proces legislativ prin care ar urma sa fie amanate sau anulate anumite modificari din Legea 296/2020 care au fost larg sustinute de mediul de afaceri si ar putea avea efecte benefice pentru fluxul de numerar al companiilor in aceasta perioada dificila financiar. De altfel, proiectul include si alte amanari.Termenul de intrare in vigoare a masurii privind majorarea la 140.000 euro, fata de 450.000 lei, a plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale este, de asemenea, prorogat pentru 2022. Motivul evident este impactul bugetar negativ estimat la 200 milioane de lei anual", scria analistul fiscal.Pe scurt, legea 296/2020 ar fi urmat sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2021, daca nu venea Guvernul cu ultima OUG prin care amana termenul pana la 1 ianuarie 2022.In felul acesta, romanii care au contracte de rezervare sau chiar ante-contracte pentru achizitionarea unei case de la proprietari persoane juridice, s-ar putea trezi ca pentru o locuinta cuprinsa intre 450.000 de lei si 140.000 de euro sa plateasca un TVA de 19%, nu 5% asa cum ar fi trebuit sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2021.