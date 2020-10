REPORTAJ Teatrul respectarii regulilor sanitare in trenurile din Romania. Controlor "nervos": "Masca pe figura, ca va mananc cu fulgi cu tot!"

La intors, aceeasi poveste dar multiplicata

De dimineata ne-am urcat in trenul de 7.00 din Gara de Nord cu destinatia Constanta si nu mare ne-a fost mirarea sa vedem cum CFR Calatori si-a pastrat "obiceiul" de a pune calatorii "ciorchine" intr-un vagon.Asa am ajuns sa stam langa doi cetateni romani proaspat intorsi din strainatate. De la Bucuresti pana la Medgidia, unde au coborat, nu s-au sinchisit sa poarte masca decat atunci cand vedeau ca se apropie controlorul. In rest, aceasta a fost folosita pe post de suspensor pentru barbie, servetel, sau ceva care sa umple buzunarele.Cei doi, barbat si femeie, apar in fotografia care ilustreaza acest articol.Ne-au "bucurat" pe noi cei de langa ei cu o tuse in sincron. Mana la gura a fost pentru ei un gest optional. Apoi a venit si partea culinara, in care au impartit o sticla de suc pe care au lins-o la propriu, dupa ce au savurat cu nesat cate o merdenea.Ca un facut, pe cursa de intorcere de la orele 14.00 am venit venit cu acelasi controlor, aceeasi garnitura, dar calatori diferiti. Numai ca dinspre Constanta trenul a beneficiat si de prezenta unui echipaj de politie pe care l-am vazut la fata o singura data: cand a trecut prin tren pentru a vedea daca este cineva care nu poarta masca.In jurul nostru, tinerii cu care mai mers nu prea s-au deranjat cu portul mastii. Astfel ca, in dreapta am avut o domnisoara care nu a avut deloc masca, dar a scapat de "ochiul vigilent" al legii pentru ca si-a legat o bandana la gura.In fata noastra, o alta domnisoara, a purtat masca in toate pozitiile pe fata mai putin cea corecta. A fost ocupata sa vorbeasca mai tot timpul la telefon, si, cum este "evident", interlocutorul nu te aude decat daca ai masca sub nas sau sub barbie.La un moment dat, vine si controlorul care, dupa o convorbire la telefon, isi cere scuze, face cativa pasi si apoi zbiara in mijlocul vagonului: "Masca pe figura, ca va mananc cu fulgi cu tot!".Unul dintre calatori ii atrage atentia unei fete care avea masca sub barbie: "La tine se referea", la care vine si replica insotita de un ras nevrotic: "Da stiu, dar nu ma intereseaza!".Pe la jumatatea cursei, la Fetesti, patrula de politie a coborat in graba, semn ca si-a facut treaba cu sarg, asa ca dupa ei, a urcat un vanzator ambulant mut care a insirat pe fiecare masa cate 10-15 obiecte pe care toti curiosii le-au pipait, le-au deschis si apoi le-au dat inapoi.Unii au mai si cumparat cate ceva. Ca de unde sa iti cumperi o trusa de manichiura sau o jucarie chitaitoare daca nu din tren, de la un vanzator ambulant care scoate totul dintr-o servieta mai ceva cum scotea Nea Marin prazul din geamantan?Pe principiul "Buna-i berea cu corona, cand o bei sa stingi o Mona", in tot acest timp, in care se facea schimbul de microbi pe cateva sute de obiecte insirate pe masutele trenului, pe la inceputul vagonului 3, doi barbati, vlajgani la vreo 55-60 de ani, s-au servit din petul cu bere, ambalaj pe care apoi l-au lasat pe scaunele vagonului.In concluzie, calatorii simuleaza ca respecta regulile, politia simuleaza ca face control, controlorul simuleaza ca atrage atentia, iar intre timp noi ne indreptam spre un val doi in care lasam doctorii sa decida cine va trai si cine nu, cand nu vor mai fi paturi disponibile in spitale.