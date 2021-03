Greenpeace Romania: Sansele de restructurare a Complexului Energetic Oltenia sunt nule

Penalitati, daca nu obtine certificatele verzi

In acest context, Romania risca penalitati uriase pentru ca nu a prezentat un plan de restructurare si decarbonare bun."In lipsa unui verdict din partea Comisiei Europene, situatia Complexului Energetic Oltenia este critica. Romania risca penalitati uriase pentru ca nu a prezentat un plan de restructurare si decarbonare bun. O analiza a Greenpeace Romania a descoperit ca planul, in valoare totala de peste 1,3 miliarde de euro, duce la cresterea emisiilor totale de CO2 ale companiei cu 28% in 2030 fata de 2020 si contravine principiilor de acordare a fondurilor europene", precizeaza Greenpeace.Daca nu gaseste pana la data de 30 aprilie 2021 solutii pentru plata certificatelor de emisii, Complexul Energetic Oltenia risca penalitati care vor duce nota finala de plata la aproape un miliard de euro."Desi oficialii romani - ministrul Energiei, directorul companiei - invocau certitudinea aprobarii planului CEO pana la finalul lunii aprilie, dupa deschiderea investigatiei Comisiei Europene, declaratiile acestora nu mai sunt la fel de ferme. Investigatia aprofundata se afla, pana pe 19 aprilie, in faza de consultari; toate partile interesate sunt invitate sa isi prezinte observatiile referitoare la planul CEO de restructurare si decarbonare", mai spun cei de la Greenpeace.Analiza tuturor comentariilor primite, pregatirea unei decizii draft, consultarile de specialitate din interiorul forului european sunt etape care nu pot fi parcurse intr-un timp scurt."Prin urmare, chiar si in scenariul improbabil in care planul propus de Romania ar fi acceptat in totalitate, sansele ca statul roman sa primeasca o decizie din partea Comisiei in timp util sunt aproape nule. Dar lucrurile sunt mai complicate de atat. In documentul prin care a deschis investigatia, Comisia Europeana a comunicat deja ca 'autoritatile romane nu au prezentat un plan de restructurare solid, de natura sa asigure viabilitatea pe termen lung a companiei la sfarsitul planului", mai spun reprezentantii ONG-ului.Cu alte cuvinte, "toate aceste intarzieri sunt cauzate de factorii de decizie nationali - in principal Ministerul Energiei - care sustin un plan de restructurare si decarbonare eronat", sunt de parere activistii de mediu.Pana la sfarsitul lunii aprilie, compania trebuie sa achizitioneze certificatele de emisii de gaze cu efect de sera corespunzatoare anului 2020, iar daca nu va obtine acordul Comisiei Europene pentru plata ajutorului de stat se va aplica o penalitate de 100 euro/tona de CO2 pentru nerespectarea obligatiei de achizitie a certificatelor."Conform informatiilor puse la dispozitie de CEO in planul de decarbonare, pentru anul 2020, emisiile companiei totalizeaza peste 7 Mt CO2. La cotatia actuala a certificatelor, suma pe care compania trebuie sa o plateasca va fi de aproximativ 280 de milioane de euro. In cazul in care CEO nu va reusi sa cumpere certificatele de emisii pana la finalul lunii aprilie, suma totala de plata, incluzand penalitatile, va fi de de aproape 1 miliard de euro doar pentru emisiile din 2020. Sumele neplatite se vor reporta in anul urmator", noteaza organizatia.Complexul Energetic Oltenia a anuntat ca intentioneaza sa imprumute certificate de emisii pentru a-si acoperi o parte din deficit, solutie considerata de reprezentantii Greenpeace drept foarte periculoasa.Pe de alta partea, exista varianta imprumutului de la stat in limita sumei de 241 milioane euro de la Ministerul Finantelor, pe o perioada de sase luni, in conditii de piata.