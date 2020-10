Reuters: Compania de asigurari Aegon vinde afacerea din Romania. Ce motive invoca oficialii corporatiei

In aceasta tranzactie, Aegon colaboreaza cu banca americana de investitii JPMorgan si a avut discutii preliminare cu firme din industrie pentru vanzarea subsidiarei, care este orientata in special pe Ungaria, dar este de asemenea activa in Polonia, Romania si Turcia, sustin sursele.Acestea estimeaza ca tranzactia ar putea fi evaluata la aproximativ 650 milioane de euro (767,85 milioane de dolari) si ar putea fi vanduta ca parte a unui proces de licitatie.Companiile de asigurari NN Group (Olanda) si KBC (Belgia) studiaza depunerea unor oferte pentru aceste active, in timp ce grupul german Allianz si-a exprimat de asemenea interesul, sustin surseleReprezentantii Aegon, Allianz, NN Group si KBC nu au comentat informatia.Aegon ofera asigurari de viata si generale in Ungaria, unde este prezenta din 1992, cand a achizitionat fosta companie de asigurari de stat Allami Biztosito si apoi a folosit divizia sa ca o platforma pentru noi achizitii in Europa Centrala si de Est.Directorul general al Aegon, Lard Friese, anunta in august ca va urma o revizuire a operatiunilor companiei pe unele din cele 20 de piete unde opereaza, ca parte a eforturilor de prezervare a capitalului.In 2018, compania olandeza de asigurari a vandut operatiunile sale din Cehia si Slovacia catre NN Group pentru 155 milioane de euro.