Revenirea la munca ar fi mai usoara, daca s-ar aplica mai multe masuri de siguranta sanitara, spun angajatii

* sisteme mai performante de filtrare a aerului si apei din cladire (58,3%),

* sisteme de igiena mai performante in toalete (41,6%)

* solutii mai eficiente pentru asigurarea distantarii angajatilor (40,4%).

Chiar daca pericolul de a se imbolnavi ramane principalul motiv pentru care cei mai multi continua sa lucreze la distanta, 58% spun ca interactioneaza mai bine cu colegii cand merg la birou.41% dintre vei chestionati cred ca revenirea la birou ii poate ajuta sa mentina un echilibru mai bun intre viata personala si cea profesionala, iar 22% considera ca asa pot inclusiv sa evite probleme de sanatate psiho-emotionala.Printre cele mai importante masuri care i-ar face pe angajati sa revina si sa se simta in siguranta la birou se afla:De altfel, acestea fac parte din setul complex de masuri prevazute de The Immune Building Standard, primul standard global open source care evalueaza rezistenta cladirilor de birouri la pandemia de COVID-19 si la alte amenintari similare pentru sanatate.De asemenea, 55% au declarat ca ar prefera sa lucreze cel putin 3-4 zile pe saptamana sau chiar exclusiv de la birou, indiferent de contextul epidemiologic.La ora actuala, aproape 60% dintre angajati sustin, insa, ca lucreaza in continuare in cea mai mare parte sau chiar in totalitate de acasa, in timp ce 16% isi desfasoara activitatea mai mult la birou si numai 24% au reluat complet lucrul la sediul companiei.