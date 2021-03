Rezilierea contractului pentru lotul Chetani-Campia Turzii din A3, blocata in justitie. Drula: "CNAIR nu a fost citata si nu s-a putut apara"

Nu se stiu motivele suspendarii rezilierii

"Un complet al tribunalului a decis astazi sa emita o ordonanta presedintiala prin care instiintarea de reziliere trimisa de CNAIR in 11 martie a fost suspendata. Reamintesc ca este vorba de un contract care trebuia sa dureze 12 luni , inceput in 2016, si care astazi este la stadiul de 40%, iar in ultimele 6 luni constructorul in insolventa a executat doar 1% din lucrari. UNU LA SUTA IN 6 LUNI!Dupa nenumarate incercari de salvare a acestui contract, CNAIR a decis pe buna dreptate ca 5 ani e mult prea mult si ca Romania are nevoie de autostrada A3 asa ca a reziliat contractul, urmand sa reliciteze pentru terminarea lucrarilor cu un alt constructor", a transmis Catalin Drula , luni seara, pe Facebook Acesta a precizat ca nu se cunosc inca motivele suspendarii deciziei de reziliere a contractului, dar a spus ca CNAIR nu a fost citata si nu a putut explica judecatorilor situatia acestui contract, respectiv nu s-a putut apara."Abia la Curtea de Apel, CNAIR va putea sa explice judecatorilor care este situatia acestui contract, cum s-au derulat in bataie de joc lucrarile, in timp ce pe drumul national alaturat traficul e infernal si mor oameni in accidente in fiecare an. Le cer celor care sunt in spatele acestei actiuni (printre care si o mare banca) sa se opreasca din actiuni contrare interesului public. A duce un business intr-o tara inseamna si responsabilitate, nu doar interes patrimonial imediat. Am incredere in Justitia din Romania , am incredere ca infrastructura isi va gasi dreptatea.Va voi tine la curent cu evolutia acestui dosar important pentru infrastructura din Romania. Suntem aici sa aparam interesul public si sa construim autostrazi", a mai spus ministrul.Contractul pentru cei 15,7 kilometri de autostrada A3 dintre Chetani si Campia Turzii a fost reziliat joi, 11 martie, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In ultimele cinci luni, progresul inregistrat a fost de doar 1%, acuza ministrul Transporturilor, Catalin Drula.