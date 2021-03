ANALIZA Specialistii estimeaza un ritm mediu anual de crestere economica de 4,7% pentru intervalul 2021-2024

"La nivel national, pentru perioada 2021-2024, ritmul mediu anual de crestere economica estimat este la 4,7% cu un varf in anul 2023 de 5%, an in care este de asteptat a se realiza o absorbtie mai consistenta a fondurilor europene. Pe partea ofertei, sectorul cel mai dinamic va fi cel al constructiilor pentru care se prevede un ritm mediu anual al valorii adaugate brute de 8,1%, in concordanta cu cresterea estimata pentru investitii", arata documentul citat.Pentru sectorul tertiar se estimeaza un avans mediu anual de 4,2%, accentul fiind pus pe dezvoltarea serviciilor moderne (IT, servicii pentru intreprindere etc.).Pentru sectorul industrial, ritmul mediu anual de crestere este estimat la 4,8%, prin dezvoltarea cu precadere a ramurilor cu aport sporit de valoare adaugata bruta. CNSP precizeaza ca scenariul actual se bazeaza pe o absorbtie prudenta a fondurilor UE pe cele doua axe, cadrul financiar aferent perioadei de programare 2014-2020 si Fondul de Redresare si Rezilienta, in concordanta cu tendinta anilor precedenti."O modificare a gradului de absorbtie poate induce schimbari in ambele sensuri in ceea ce priveste formarea bruta de capital fix si adiacent asupra pietei muncii. Modelul economic pe care se bazeaza estimarile actuale face tranzitia de la o evolutie economica axata pe stimularea cererii de consum, la o crestere determinata de majorarea investitiilor si a ofertei agregate, ceea ce presupune accelerarea in dinamica a formarii brute de capital fix si un ritm al consumului inferior cresterii economice", explica documentul.Pe regiuni, cele mai bune evolutii economice ar urma sa fie consemnate in Sud - Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia, pentru care se estimeaza un avans al PIB de peste 5%.Pentru regiunea Sud-Est cresterea reala a PIB se bazeaza, in principal, pe industrie si constructii. Rata somajului la sfarsitul anului va ajunge la 3,9% in 2023 fata de 4,2% in anul 2019.Comisia de Prognoza indentifica, insa, si riscuri care ar putea afecta estimarile, printre acestea fiind prelungirea pandemiei de COVID-19 peste perioada anticipata initial si incetinirea redresarii cererii mondiale.Totodata, la perspective favorabile sunt trecute o productie agricola pe sectorul vegetal semnificativ mai mare decat cea avuta in vedere la nivel national in cazul in care conditiile climatice sunt mai favorabile si o crestere peste asteptari a capacitatilor de productie a vaccinului COVID-19 si grabirea ritmului de vaccinare.Pentru regiunea Sud Muntenia, evolutia pozitiva se bazeaza pe toate sectoarele de activitate, in special pe domeniile constructii si servicii.La capitolul riscuri sunt trecute o scadere a cererii pentru industria constructoare de masini (componente pentru automobile) dar si faptul ca productia agricola depinde in totalitate de conditiile climaterice, in lipsa unui sistem performant de irigatii. Regiunea are o pondere de circa 19% din productia agricola a tarii.O perspectiva favorabila este relansarea activitatilor economice in special la nivelul UE, Romania fiind strans dependenta de schimburile comerciale intracomunitare, in special prin industria auto.Pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, cresterea proiectata pentru orizontul de prognoza este bazata in principal pe industrie si constructii. Potrivit CNSP, pandemia de COVID-19 a fost o provocare si pentru industria alimentara, unul dintre cei mai mari si stabili angajatori si unul dintre cei mai importanti contributori la PIB-ul regiunii, adaptarea la noile conditii facandu-se din mers. Cu toate acestea, in domeniul serviciilor, dupa industria aviatica - cel mai grav afectata - sectorul HoReCa a avut cel mai mult de suferit in perioada pandemiei.Rata somajului la sfarsitul anului s-a estimat la 4,9% in 2024 fata de 5,2% in anul 2019.La nivelul regiunii riscurile asociate prognozei sunt reduse (provocarile la adresa sectorului energetic dinspre politicile europene de mediu si schimbari climatice), in timp ce se semnaleaza avantaje competitive in industria auto.Pentru regiunea Nord-Est se proiecteaza o crestere reala a PIB in jurul valorii de 5% (2021-2024), bazata in principal pe industrie, constructii si servicii. Rata somajului la sfarsitul anului va ajunge la 4% in anul 2024 fata de 4,3% in anul 2019.Desi Nord-Est este regiunea cu cel mai mare numar de locuitori din Romania, nivelul ridicat al emigratiei, pe fondul scaderii continue a populatiei rezidente, ar putea afecta cererea de forta de munca, subliniaza CNSP.De asemenea, ponderea ridicata a populatiei ocupate civile in agricultura si scazuta in industrie exprima unele din dezechilibrele istorice care au contribuit la crearea unor decalaje fata de celelalte regiuni."Gradul redus de modernizare a drumurilor judetene si comunale si ponderea ridicata a liniilor neelectrificate determina viteze scazute pentru transportul de marfuri si pasageri si creeaza totodata obstacole suplimentare in ceea ce priveste potentialii investitori", se mai arata in document.Exista, insa, si perspective favorabile. Astfel, disparitatile intraregionale privind ponderea populatiei ocupate din servicii (Bacau, Iasi) si agricultura (Botosani, Vaslui) indica un potential nevalorificat si insuficient utilizat prin reconversie si recalificare in judetele mai putin dezvoltate ale regiunii.Pe de alta parte, datorita costului scazut al fortei de munca (trend in crestere), regiunea Nord-Est are un avantaj competitiv fata de celelalte regiuni ale Europei pentru atragerea investitiilor, ceea ce nu este pe deplin valorificat din cauza starii infrastructurii (situatie ce speram sa se imbunatateasca datorita noilor programe guvernamentale de investitii in infrastructura ).Pentru regiunea Vest, se proiecteaza o crestere reala a PIB de peste 4% pe intreg orizontul de prognoza, bazata pe industrie si constructii.Rata somajului la sfarsitul anului se estimeaza la 2,2% pentru anul 2021, urmand ca aceasta sa scada la 1,3 procente pana in 2024, judetul Timis continuand sa se mentina la cea mai scazuta rata a somajului la nivel regional (0,8%), cunoscut fiind, din anii precedenti, pentru criza fortei de munca in piata."Desi cu o economie puternica, regiunea Vest se confrunta in prezent cu o rata crescuta a infectarii in randul populatiei, ceea ce inseamna o incetinire a redresarii economiei regionale. In acest context, restrictiile impuse se vor resimti in economia regionala, mai ales in domeniul HoReCa si al agroturismului", se mai arata in documentul CNSP.In regiunea Centru, cresterea reala prognozata a PIB este de circa 4,9% pe intreaga perioada vizata. Aceasta tendinta este sustinuta in principal de sectorul industriei si de cel al serviciilor (ramuri care detin cele mai importante ponderi in economia regiunii), urmate de constructii.Principalele riscuri sunt prelungirea pandemiei de COVID-19 care poate afecta in mod special judetele cu o pondere semnificativa a industriei dar si cu un potential turistic mai ridicat.Perspective favorabile sunt un an agricol foarte bun, determinat de conditii climatice favorabile, care sa duca la obtinerea unor productii vegetale si zootehnice peste asteptari si accelerarea procesului de vaccinare anti COVID care sa determine revigorarea mai rapida a turismului.Daca in 2019 rata somajului era de 2,6%, se preconizeaza ca in 2021 rata somajului va fi de 3,4%, urmand ca in anul 2024 aceasta sa se situeze la 2%.Pentru regiunea Nord - Vest se estimeaza o crestere reala a PIB de peste 4% pe intreg orizontul de prognoza, sustinuta in principal de industrie si constructii.Rata somajului la sfarsitul anului 2024 va ajunge la 1,6% fata de 2% in anul 2019.La nivelul regiunii riscurile asociate prognozei sunt relativ reduse avand in vedere avantajul geografic si investitiile consistente din ultimii ani in infrastructura precum si in sistemul de productie.In acelasi timp se pot identifica avantaje competitive in domeniul serviciilor prestate pentru intreprinderi (outsourcing al companiilor din vestul Europei) precum si datorita flexibilitatii liniilor de productie.